В рамках ЦИПР-2022 Сбер презентовал продукты и сервисы в сфере цифровых технологий

На VII ежегодной конференции «Цифровая индустрия промышленной России» Сбер представил целый ряд новейших информационных продуктов для бизнеса, здравоохранения, образования, социальной сферы и государства.

На стенде Сбера «Цифровые технологии на службе человека и общества» представлены комплексные ИТ-разработки для различных отраслей, социальной сферы, образования и здравоохранения.

Сбер продемонстрировал на ЦИПР свою цифровую платформу Platform V, благодаря которой бизнес сможет обеспечить технологическую независимость от западных вендоров, успешно заместив решения многих ИТ-производителей. Используя продукты и инструменты, входящие в состав платформы, можно с быстро и эффективно автоматизировать бизнес-процессы с нуля либо перевести существующую систему автоматизации компании на современный технологический стек.

Благодаря большому набору компонентов, инструментов и архитектурных шаблонов Platform V может использоваться как ИТ-специалистами крупных корпораций и госструктур, так и разработчиками различных приложения для малого и среднего бизнеса.

Кроме того, продукты Platform V – основа единой платформы «ГосТех», предназначенной для разработки государственных цифровых сервисов и информсистем.

Петр Колтыпин, вице-президент, председатель Волго-Вятского банка ПАО Сбербанк:

«Platform V поможет российским компаниям и государственным организациям достичь технологической независимости на уровне программного обеспечения и провести цифровую трансформацию, а также снизить расходы и оптимизировать процессы разработки».

На форуме Сбер демонстрирует большое количество ИТ-разработок для системы здравоохранения. Так, компания СберЗдоровье представила на ЦИПР два продукта: дистанционный мониторинг пациентов с хроническими неинфекционными заболеваниями и решение по цифровой медицине для корпоративных клиентов. Мониторинг состояния пациента производится при помощи носимых устройств (тонометры, глюкометры) и голосового робота. При отклонении от нормы врач получит информацию и сразу свяжется с пациентом – по телефону, в чате, в приложении или по видеосвязи – и даст необходимые рекомендации. Второй продукт от СберЗдоровье – Цифровая медицина для компаний. Это решение для корпоративных клиентов, которое сопровождает сотрудников с момента заболевания до выздоровления и решает массу задач – от записи к врачу на очный прием до поиска квоты по ОМС.

Компания СберМедИИ представила на форуме разработки на основе искусственного Интеллекта, помогающие врачам в ежедневной работе, при постановке диагнозов и в принятии врачебных решений, снижает нагрузку, берет на себя рутинные задачи.

Группа компаний ЦРТ представила два продукта: Voice2Med и виртуальный голосовой ассистент Службы 122. Voice2Med преобразует свободную речь врача в текст в режиме реального времени и позволяет прямо с голоса врачам записывать диагноз больного в его медицинскую карточку. В Voice2med появился новый словарь стоматолога, а также возможность для врачей работать с планшета. А голосовой ассистент Службы 122 помогает оформить вызов врача на дом, записать на вакцинацию и прием к врачу, совершает исходящие звонки, приглашая на вакцинацию, диспансеризацию, организует получение результатов проведения лабораторных исследований, регистрирует жалобы и консультирует по другим вопросам получения медицинской помощи.

Сбер также продемонстрировал на ЦИПР новейшую технологию предоставления государственных мер поддержки населению – Карту жителя. Используя ее, граждане смогут получать государственные сервисы и льготы без оформления дополнительных документов. Реализация выплат и мер поддержки может осуществляться на любой банковской карте платежной системы Мир.

Петр Колтыпин, вице-президент, председатель Волго-Вятского банка ПАО Сбербанк:

«Пользоваться сервисом очень удобно. Не нужно выпускать специальную карту – можно зарегистрировать свою привычную карту онлайн, в отделении банка или МФЦ и сразу получить все положенные меры поддержки и льготы. Система в онлайн-режиме проверит право на льготу сразу во всех РОИВ и поможет государственным органам проактивно предоставить положенные гражданину льготы. Карту жителя будут «узнавать» платежные валидаторы и оказывать поддержку в виде скидок/льгот/бесплатного сервиса и пр. Технология делает прозрачными все выплаты и льготы в рамках предоставляемой продёржки. Благодаря этому региональные власти с помощью электронного сертификата могут поддержать не только гражданина, но и местных производителей – налоговых резидентов».

В рамках форума подписано соглашение между Сбером и Правительством Нижегородской области о о сотрудничестве по развитию проекта «Карта жителя» и реализации базовых сервисов для оплаты питания, льготного проезда, прохода через турникеты со СКУД в учебных учреждениях, покупки билетов и прохода на объекты культуры и спорта регионального значения. Помимо этого, Сбер будет содействовать повышению финансовой грамотности детей и молодёжи.

Среди разработок Сбера на конференции также представлены инфостенды с визуальными персонажами Visper, разработанные командой SberDevices при участии коллег из Sber AR/VR Lab. Интерактивные аватары в режиме реального времени могут общаться с человеком, генерируя ответы на основе заранее заданной базы знаний, а также могут распознавать пользователей и поддерживать ответы на вопросы на отвлеченные темы. Такие инфостенды могут использоваться во всех сферах, где людям может понадобиться навигация или справочная информация: в музеях, торговых центрах, отелях, госучреждениях.

На стенде представлена школа программирования от Сбера «Школа 21», в которой можно бесплатно получить востребованное образование в сфере ИТ. Сегодня в России уже работают три кампуса школы: в Москве, Казани и Новосибирске, в которых учатся 3500 человек из 76 регионов России. Более 1000 из них уже прошли или проходят стажировки и трудоустроены в крупнейших компаниях и стартапах. В 2023 году запланировано открытие кампуса в Сургуте.

С этими и другими разработанными Сбером современными цифровыми технологиями, продуктами и сервисами можно познакомиться на стенде «Цифровые технологии на службе человека и общества».

VII ежегодная конференция «Цифровая индустрия промышленной России» проходит в Нижнем Новгороде 1-3 июня 2022 года.

ПАО Сбербанк