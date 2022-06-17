В Покрове заложили фундамент новой школы

В Покрове начали строить новую школу. Подрядчик, компания «Ремстройгарант», успела приступила к заливке фундамента. Учреждение рассчитано на 1100 мест и открыть его планируют к сентябрю нынешнего года.

Старт дали

Руководство региона ежедневно следит за стройкой в онлайн-формате — видеокамеры работают по периметру стройплощадки.

Подрядчика на строительство важного для города образовательного объекта нашли с третьей попытки. Стоимость строительства — 1,07 миллиарда рублей.

Сегодня в Покрове дети учатся в две смены, потому что мощность существующих зданий вдвое меньше от числа школьников. В 37-ми классах учится по 30 человек.

Новую школу в Покрове строят на Больничном проезде по типовому проекту. Такое образовательное учреждение уже есть в Чебоксарах. Школа будет состоять из четырёх соединённых переходами блоков. Уютные классы, библиотека, кабинет домоводства, столярные и слесарные мастерские, лаборатории с цифровым оборудованием, актовый зал, столовая и медицинский блок, два спортзала, два бассейна, большой спортивный комплекс на улице – условия для учеников и педагогов будут созданы самые комфортные и современные.

— Планируем построить школы везде, где дети вынуждены учиться в от две смены из-за недостатка мест. В Покрове и Коврове – самые крупные стройки, по 1100 мест. На ковровской стройплощадке бывал не раз. Покровский объект посетил впервые. Работа идёт в хорошем темпе. Буду следить за процессом дистанционно – всё под видеонаблюдением. Ещё появятся две началки: на 240 мест в Сновицах Суздальского района и на 350 – в Гусь-Хрустальном, — сообщил врио губернатора Александр Авдеев в своих аккаунтах в социальных сетях.

Конец второй смены

Сейчас вторая смена есть в 62-х образовательных заведениях региона, около 12 тысяч детей учатся после обеда.

В комментариях к посту главы региона о необходимости перехода на одну смену обучения многие родители писали пожелания по своим городам и селам и отдельным учебным заведениям. Спрашивали про школы в Гороховце, Александрове, Муроме, Владимире.

— Администрацией Гороховецкого района уже выбран проект по строительству новой школы на 550 мест. В настоящее время осуществляется проведение государственной экспертизы подготовленной документации. Запланировано строительство школы на 1100 мест в Александрове со сроком ввода в 2025 году. Выбран готовый проект Ведутся работы по привязке проекта к существующей местности. Строительство планируется при условии наличия актуальной проектно-сметной документации, а также источников финансирования, — пояснила директор департамента образования области Светлана Болтунова.

Жители Мурома рассказывают, что еще в 2020 году обещали построить новое здание к школе № 13, но до сих пор не приступили к работам. В департаменте образования пояснили, что этот образовательный объект включен в план реконструкции. Власти ищут типовой проект, его планируют реализовать к 2025 году.

Огромное количество жалоб было на вторые смены в школах № 9, 25, 36, 42, 43, 44 города Владимира. После обеда школу посещают как ученики начального, так и среднего звена. Еще и в субботу большинство учится. Дети совсем не отдыхают, жалуются родители.

— Ведется планомерная работа по уходу от второй смены. Но решить эту проблему непросто, она требует комплексного подхода и финансирования. Планируется строительство в Веризино, нужно решить проблему нехватки педагогических кадров, возможно переоборудование помещений под нужды образования, — отвечают родителям в администрации города.

О концессионном проекте для строительства школы в Веризино говорили весной, но с той поры ничего не поменялось. Контракта на портале госуслуг нет, а это значит, что областной центр окажется в числе отстающих. Ведь для того, чтобы перейти всем ученикам на одну смену, в городе нужно построить три школы в разных районах по 1100 мест каждая к 2025 году. А подвижек пока никаких.