В парке 950-летия Суздаля планируют сделать веревочный парк и тропу здоровья

Благоустройство парка 950-летия Суздаля — важная задача с празднованию грядущего 1000-летия древнего города, которое намечено на 2024 год. В парке еще предстоит много работ. Концепцию благоустройства по заказу администрации Суздаля представили столичные архитекторы.

Детская площадка и парковка

Проектно-сметную документацию заказали еще в прошлом году. Контракт за 2,4 миллиона рублей выполнял научно-исследовательский институт проектирования, технологии и экспертизы строительства (ООО «НИИ ПТЭС») из Москвы. Взгляд у столичных архитекторов не субъективный, профессиональный (в арсенале компании много работ: стадионы, катки, жилые дома) и современный. В этом жителей убеждали представители компании на общественных обсуждениях концепции благоустройства парка.

Проект детально еще не проработали, сметы не просчитали. Но общее направление для парка задали.

По проекту парк поделили на зоны.

— Центральная часть с главным входом и главной аллеей. Далее японский сад с фонтаном и валунами. Детская площадка будет полностью на резиновом покрытии, по периметру поставят скамейки и источники освещения. В парке предусмотрен терренкур или оздоровительная тропа. Дорожки будут по 80, 90 и 190 метров. Украшением станет веревочный парк трех уровней, для детей и взрослых, — рассказывают архитекторы столичного НИИ.

На общественном обсуждении концепции суздальские мамочки заметили, что на детской площадке не так много игровых комплексов. Архитекторы объяснили, что их будут добавлять по мере разработке проекта.

Тогда обратились к главе администрации Сергею Сахарову, чтобы поставили тут аттракционы, пусть даже платные. Но раскритиковали парковку на территории парка.

— Площадь парка — 17 гектаров, а под парковку отдается 10 соток. Это лучший вариант упорядочить транспорт. Сейчас машины паркуются у волейбольной и баскетбольной площадки или на центральной аллее. Парковка вполне вписалась в проезд между улицей Садовой и бульваром Всполье, — ответил глава администрации Суздаля Сергей Сахаров.

Японский сад или русский лес

Больше всего разногласий были по японскому саду. Жители Суздаля выступили за придание исторической значимости парку, там должны подчеркивать традиционные культурные ценности. Да и деревья должны быть русские, из наших лесов. Столичные архитекторы предлагали кустарники и растения в духе японских садов с обилием розовых цветов и склонившихся веток. В этом вопросе жителей поддержал Сергей Сахаров.

Тематику сада будут дорабатывать.

В концепции площадь озеленения парка составляет 94 тысяч квадратных метров. Там собираются высадить 1900 деревьев и кустарников, поставить 350 фонарей и 120 лавочек.

Столичные архитекторы также считают, что нужно развивать спортивную зону парка. В прошлом году в дальней части парка под открытым небом открыли многофункциональный спортивный комплекс. Поля для футбола, волейбола и баскетбола, тренажеры, столы для тенниса, большая площадка воркаута, которая вместила профессиональные спортивные снаряды, турники, атлетические скамейки, лестницы.

Народный фитнес-парк профинансировала госкомпания «Фонд Дом.РФ». Но нужен еще велодром и памп-трек, а также пункт проката спортивного инвентаря. Зимой по соседству с этими спортивными площадками будут заливать каток.

Были предложения сделать и снежный городок, и катать на санях. Побольше традиционных зимних забав для привлечения туристов.

Проект благоустройства парка будут дорабатывать. Смету пока не просчитывали. Ранее в мэрии Суздаля говорили, что устройство детских и спортивных площадок выйдет на 300 миллионов рублей.