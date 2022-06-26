В Гороховце строят сквер воинской славы судостроителей

В Гороховце на улице Набережной вдоль реки Клязьма ведется благоустройство аллеи и сквера воинской славы гороховецких судостроителей. К концу лета здесь будет больше места для прогулок и отдыха. Центром притяжения станет памятник мотоботу.

Памятник мотоботу

— Главный элемент гороховецкой концепции – памятник десантному мотоботу, который будет размещаться на пересечении улиц Гоголя и Набережной. Именно тут был судостроительный завод по производству мотоботов. Вокруг памятника создадут сквер воинской славы. Будет торговая площадь, где павильоны поставят частники. Всем этим проектом мы завершим благоустройство набережной, которое начали в 2018 году, — рассказал заведующий отделом архитектуры Гороховецкого района Игорь Соловьев.

Все работы сейчас идут по правой стороне от понтонного моста. Подрядчик вырубил аварийные деревья и выкорчевал пни. За последнюю неделю, сообщили наши коллеги с издания «Новая жизнь», подрядчик вывез деревья и приступил к выравниванию грунта. Тут планируют заасфальтировать порядка 6 тысяч квадратных метров дорог и столько же замостить плиткой тротуаров.

Предстоит выполнить работы по перекладке сетей наружного освещения и водоснабжения. Мотобот поставят на большом возвышении, сделают подсветку и памятные таблички. Клязьмой можно будет полюбоваться с деревянных смотровых и качелей.

Стоимость благоустройства сквера – около 100 миллионов рублей.

Чтобы работы были выполнены уже в этом году, из областного бюджета в конце марта дополнительно выделили 38 миллионов рублей. Проект был признан победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в категории «Исторические поселения». Гороховец получил около 60 миллионов рублей из федерального бюджета.

Купальный сезон в разгаре

Несмотря на работы по правой стороне Набережной, проход на пляж открыт. Купальный сезон открыт – отдыхающих много. Тут очень удобно: есть кабинки для переодевания, зонтики от солнца, сетка для волейбола, а на воде буйки и ограждение.

По левой части от понтонного моста благоустройство проводили в прошлые годы. Тут можно погулять по мощеным дорожкам и посидеть на лавочках. После ремонта конструкций сейчас уже открыли мост для прогулок пешком. Проезд транспорта на другой берег Клязьмы пока ограничен.