Устроившие дрифт у Золотых ворот водители получили штрафы

Во Владимире полицейские оштрафовали двух водителей, устроивших дрифт в центре города, прямо у Золотых ворот. Нарушителей вычислили по видеозаписям, появившимся в социальных сетях. За опасные гонки у памятника ЮНЕСКО водители заплатят в общей сложности 6,5 тысячи рублей.

Опасные маневры

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Владимирской области, сотрудники полиции заметили видео, на котором водители двух автомобилей совершают опасные маневры в центре города, в ходе мониторинга социальных сетей. На кадрах видно, как в вечернее время автомобили дрифтуют вокруг Золотых ворот, обращая к себе внимание всех прохожих.

Дорожный инцидент произошел в мае.

К счастью, в ходе гонок никто не пострадал. По данному факту была проведена проверка. Госавтоинспекторы установили нарушителей. Ими оказались два местных жителя 23 и 26 лет.

Штраф для гонщиков

Ирина Гавриченко, начальник ОИиОС УМВД России по Владимирской области:

В отношении одного из водителей вынесено постановление по ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ и наложен административный штраф в размере 5 тысяч рублей,

Второй нарушитель также привлечен к ответственности в с ч. 1 ст. 12.15 КоАП РФ. и наложен штраф 1500 рублей.

С нарушителями сотрудники ГИБДД провели беседы, напомнив, что подобные маневры на дороге опасны не только для самих водителей, но и для других участников дорожного движения.