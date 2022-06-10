Ушла из жизни Наталья Николаевна Зуева

Из жизни ушла Наталья Николаевна Зуева — преподаватель хореографических дисциплин Владимирского областного колледжа культуры и искусства, балетмейстер-постановщик, руководитель народного коллектива — ансамбля танца «Росинка», лауреат многих Всероссийских и Международных конкурсов. Прощание с ней состоится 13 июня в полдень в храме Вознесения Господня во Владимире (ул.Вознесенская, 14а).

Приводим некролог, опубликованный на сайте департамента культуры администрации Владимирской области.

Наталья Зуева родилась во Владимире в 1971 году. В 1989 году окончила Владимирское областное культурно-просветительное училище, а в 1993 — Самарский Государственный институт искусств и культуры по специальности «хореограф-преподаватель хореографических дисциплин». Вернулась в родной город, где с 1995 года до последних дней работала со студентами в областном колледже культуры и искусства. Воспитала несколько поколений хореографов, подняла владимирскую хореографическую школу на новый качественный уровень.

Наталья Зуева всегда была активным и неравнодушным человеком, принимала деятельное участие в жизни трудового коллектива, в творческих проектах колледжа, города и области, в мероприятиях регионального и всероссийского уровней.

Принимала активное участие в организации и проведении класс-концертов и мастер-классов по дисциплинам хореографии для преподавателей и руководителей творческих коллективов. Неоднократно становилась режиссером-постановщиком знаменитого Всероссийского конкурса русского народного танца на приз Т.А. Устиновой «По всей России водят хороводы», поставила множество ярких хореографических спектаклей для детей.

Много лет руководила народным коллективом ансамблем танца «Росинка» — многократным лауреатом всероссийских и международных конкурсов и фестивалей. Целый ряд авторских хореографических постановок Н.Н. Зуевой были удостоены наград «За лучшую балетмейстерскую работу», в 2014 году она стала лауреатом премии Правительства Российской Федерации «Душа России», была награждена Почётными грамотами Министерства культуры Российской Федерации, Благодарностями администрации Владимирской области и департамента культуры.

Наталью Николаевну отличали не только высочайший профессионализм, но и замечательные человеческие качества – порядочность, скромность, отзывчивость. Её любили студенты, высоко ценили коллеги из Владимирской области и других регионов. Память о замечательном человеке и талантливом профессионале сохранится в сердцах всех, кто знал Наталью Зуеву.

Департамент культуры Владимирской области, областной колледж культуры и искусства выражают глубокие соболезнования родным и близким Натальи Николаевны и разделяют горечь невосполнимой утраты.