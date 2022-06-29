Улицу Добросельскую перекроют на время крестного хода

Движение транспорта по улице Добросельской во Владимире перекроют завтра, 30 июня. Накануне дня Боголюбской иконы Божией Матери пройдет крестный ход. Проезд закроют с 15.00 до 17.00 на участке от Суздальского проспекта до федеральной трассы Р-132 «Золотое кольцо». Водителям предложили объезд по улицам Комиссарова, Егорова и Суздальскому проспекту, сообщила мэрия.

Из Владимира в Боголюбово

Верующие пронесут Боголюбскую икону Пресвятой Богородицы. Путь пройдет из Владимира в Боголюбово. Возглавит крестный ход епископ ковровский Стефан.

Начало крестного хода в 15.00.

В шествии примут участие представители духовенства, воспитанники семинарии, курсанты Владимирского юридического института, казаки, военные, православная молодёжь, хор Преображенского монастыря села Спас-Купалище и просто желающие.

В пять вечера крестный ход с чудотворной иконой встретит в Боголюбовском монастыре митрополит Владимирский и Суздальский Тихон. Затем будет трапеза. Для духовенства отдельно, для воинства отдельно, мирянам вынесут пирожки и квас.

Традиционно в последний день июня верующие идут с Боголюбской иконой Божией Матери из Ново-Алексеевского монастыря в Боголюбский монастырь. Образ возвращается из Владимира в свою обитель. На следующий день, 1 июля, в Свято-Боголюбском монастыре пройдут божественная литургия и праздничный молебен.

Ежегодное «путешествие»

Напомним, что в начале июня икону Боголюбской Божией Матери привезли в Успенский собор Владимира из Свято-Боголюбского монастыря на автомобиле. Икону встретило владимирское духовенство во главе с епископом ковровским Стефаном. Затем в главном храме Владимира состоялся краткий молебен.

Чудотворная икона Боголюбской Пресвятой Богородицы ежегодно «путешествует» по храмам Владимира. Но постоянное ее место — в Свято-Успенском монастыре поселка Боголюбово. Эта икона относится к числу самых любимых на Руси образов Богородицы.

В прошлом году из-за коронавирусных ограничений крестный ход во Владимире провели на автомобилях. В 2020 году крестного хода не было, но духовенство совершило полет с Боголюбской иконой Божией Матери над регионом, чтобы уберечь жителей от опасного вируса.