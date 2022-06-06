Три школы Владимирской области откроются после капремонта 1 сентября

Во Владимирской области к новому учебному сезону капитально отремонтируют три образовательных учреждения. Это школы в Киржаче и поселке Вольгинский Петушинского района и гимназия в Коврове. Сроки короткие, осталось меньше трех месяцев. Но подрядчики взяли обязательства — все сделать до 1 сентября.

Ремонт без потери качества

Сейчас все чиновники сферы образования выполняют две основные задачи. Первая — проведение оздоровительной кампании (об этом «Призыв» уже сообщал). Вторая — подготовка к новому учебному году.

На ремонтные работы в учебных заведениях, пополнение книжного фонда школьных библиотек, оборудования для спортивных залов и многое другое из областного бюджета выделили 250 миллионов рублей.

— В этом году завершится капремонт в школе в Киржаче. Там все идет по плану. Были сложности с капремонтом гимназии в Коврове. Сменился подрядчик. Он обещал закончить работы к 1 сентября. Определен подрядчик для ремонта лицея в поселке Вольгинский. Вопрос находится на особом внимании администрации области, — сообщила директор департамента образования Светлана Болтунова во время прямого эфира в Центре управления регионом.

Школа с «нуля»

Кроме того, директор департамента поделилась позитивными новостями о строительстве новых школ. В Покрове на стройплощадку уже зашел подрядчик. Его работы можно отслеживать по камерам, установленным по периметру.

В Коврове набирает потерянные прошлым подрядчиком темпы работ стройкомпания «Ремстройгарант». И сейчас идет подготовка документов к торгам на строительство школы в Веризино во Владимире.

Светлана Болтунова уточнила, что в Веризино появится не просто школа, а культурно-досуговый центр, с большим перечнем занятий для дополнительного образования детей.

Сведения депутатов

Ранее о капремонте школ в своем телеграмм-канале рассказал спикер Заксобрания Владимир Киселев:

— На сегодня 116 школ требуют капитального ремонта. По 10 объектам отправлена заявка на участие в федеральной программе капремонта в 2023 году. Оставшиеся 104 учебных учреждения планируется включить в заявку на участие в федеральной программе капремонта школ на 2024-25 годы.

Во Владимире планы по капремонту школ пока не озвучивали. Ежегодно в бюджет города закладывают порядка 10 миллионов рублей на проведение текущих ремонтов учебных учреждений.

Кроме того, в этом году два заместителя председателя горсовета Лариса Пышонина и Сергей Киселев решили потратить «свои» деньги, выделенные каждому депутату на выполнение наказов избирателей, на ремонтные работы в школах. Этим летом проведут ремонт спортивного зала в школе № 36 и спортивного блока школы № 45 в микрорайоне Энергетик.