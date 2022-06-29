Торговый комплекс «Подкова»: вся мебель у нас!

Вы когда-нибудь бывали в месте, где представлены абсолютно все российские и зарубежные производители мебели? Такой шанс предоставляет торгово-выставочный комплекс «Подкова»!

Первое зеленое трехэтажное здание по адресу: ул. Куйбышева д. 28 «И», было открыто осенью 2015 года и с тех пор радует нас продукцией таких популярных брендов, как «Лазурит», MOON, «Divan.ru», «Артис», Hit Line, «МСТ Мебель», «Шатура», «7 Карета», «Столбери», «Ангстрем» и много других.

А 1 июля состоится открытие второго оранжевого корпуса торгового комплекса «Подкова».

Мебель на любой вкус, цвет, кошелёк!

За 7 лет работы торгово-выставочному комплексу «Подкова» удалось собрать в одном месте многих ведущих производителей мебели. В новом оранжевом корпусе эксклюзивно представлены такие фабрики, как «Оримэкс» — производитель столов и стульев, «Balito» и «Ardoni» — мастера по созданию мягкой мебели. А салоны «Pushe» «Любимый Дом» до этого момента никогда не были представлены в городе Владимире!

Между тем только у фирмы Pushe – в ассортименте более 500 моделей диванов, кресел, кушеток, банкеток, пуфов и кроватей. Это делает торгово-выставочный комплекс «Подкова» не повторимым и дает гостям возможность выбрать из множества прекрасных моделей ту, что понравиться именно им – от «эконом» до «премиум» сегмента.

Оранжевый корпус торгового комплекса «Подкова» — это двухэтажное здание в стиле лофт. Ощущение внутреннего пространства дает атриум. Галереи, балконы, переходы, застеклённая крыша — все это создает интерьер полный воздуха и света.

Попасть на второй этаж можно на лифте, эскалаторе или по лестнице. Функциональное планирование позволяет посетителям легко ориентироваться и свободно перемещаться по центру. Гулять по такому зданию, рассматривая образцы мебели – одно удовольствие!

Давайте прогуляемся по залам нового корпуса торгового комплекса «Подкова» и посмотрим, что нам здесь предлагают. Да, выбрать есть из чего! Например, в салоне Balito вы сможете приобрести диван, который будет играть главную роль в любом жилом пространстве. Аудиосистема, регулируемые подголовники, встроенная поясничная поддержка, откидывающиеся спинки и высокотехнологичная функция релаксации: невозможно требовать большего.

Отрегулировать положение подголовников и выбрать механизм для сна под потребности конкретного клиента можно и у дивана компании Volta Mebel. Их стенд – это целая галактика комфорта, дизайна и инноваций!

Предпочитаете мебель из массива дуба, бука, вишни или ясеня? Присмотритесь к стульям фабрики «РОКОС». В их каталоге множество вариантов для кухни, гостиных, кабинетов, самых разнообразных форм, обивочных тканей, тонировок и богатым выбором отделки.

Вся мебель в одном месте

Новое оранжевое здание торгового комплекса «Подкова» находится рядом с первым зеленым корпусом в единой торговой зоне, вблизи от одной из самых крупных транспортных магистралей города М7. Прекрасное расположение и график работы позволят посетителям комфортно доехать до «Подковы» в любое удобное время и любым удобным способом: как общественным транспортом, так и на своей машине – к услугам посетителей бесплатная парковка на 700 мест.

В каждом из корпусов вам окажут профессиональную помощь по подбору удобной, функциональной и идеально подходящей вам мебели.

Кроме того, в оранжевом корпусе можно сразу же воспользоваться услугами студии дизайна INT-ME, где определят концепцию и помогут подобрать элементы интерьера по готовым дизайн-проектам или просто по вашим пожеланиям учитывая стиль и все характеристики.

В торговом комплексе «Подкова» вы найдёте всё, что нужно!

Наш адрес :

г. Владимир, ул .Куйбышева д. 28 «И» «П»

8(4922) 222-800

www.tc-podkova.ru