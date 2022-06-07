Техосмотр подорожал во Владимирской области в среднем на 6%

Во Владимирской области станции техосмотра пересмотрели тарифы. Это произошло впервые за 10 лет. Предельные ставки рассчитал и утвердил департамент регулирования цен и тарифов. Его эксперты провели расчеты по 34-м категориям транспортных средств. В постановлении администрации 2012 года значилось всего 12 категорий.

Новые ставки

Ставки пересмотрели в связи с обращениями операторов технического осмотра. Экспертизу провели на основе представленных ими расчетных материалов.

Ставка работы оператора техосмотра составила 1420 рублей за один час.

— Расчет произведен, исходя из затрат операторов по фонду оплаты труда, содержанию и эксплуатации оборудования, аренде помещений, расходов по обязательной аккредитации, хозрасходов, коммунальных платежей, а также годового фонда рабочего времени технических экспертов, — пояснили в департаменте регулирования цен и тарифов области.

Затратные автобусы

Размер предельных ставок зависит от типа транспортных средств. Например, на грузовики, мотоциклы и легковушки цены выросли на 6%.

Исключением стали автобусы вместимостью более восьми человек и весом более пяти тонн — тариф вырос с 1450 до 1704 рублей, рост составил 18%. Причина, как пояснили в департаменте, в том, что для этой категории увеличили продолжительность технического диагностирования.

К сведению, обязательный техосмотр легковых автомобилей и мотоциклов физических лиц, используемых в личных целях, отменили.

Раз в полгода техосмотр проходят автобусы и такси, возраст которых старше пяти лет.

Во Владимирской области, по данным УГИБДД, под конец 2021 года зарегистрировано 550 тысяч транспортных средств. Из них 430 тысяч — это легковые автомобили и пять тысяч — автобусы.