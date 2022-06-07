техосмотр транспорта

Техосмотр подорожал во Владимирской области в среднем на 6%

Больше всего изменились ставки на техосмотр больших автобусов
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Во Владимирской области станции техосмотра пересмотрели тарифы. Это произошло впервые за 10 лет. Предельные ставки рассчитал и утвердил департамент регулирования цен и тарифов. Его эксперты провели расчеты по 34-м категориям транспортных средств. В постановлении администрации 2012 года значилось всего 12 категорий.

Новые ставки

Ставки пересмотрели в связи с обращениями операторов технического осмотра. Экспертизу провели на основе представленных ими расчетных материалов.

 Ставка работы оператора техосмотра составила 1420 рублей за один час.

Расчет произведен, исходя из затрат операторов по фонду оплаты труда, содержанию и эксплуатации оборудования, аренде помещений, расходов по обязательной аккредитации, хозрасходов, коммунальных платежей, а также годового фонда рабочего времени технических экспертов, — пояснили в департаменте регулирования цен и тарифов области.

Затратные автобусы

Размер предельных ставок зависит от типа транспортных средств. Например, на грузовики, мотоциклы и легковушки цены выросли на 6%.

Исключением стали автобусы вместимостью более восьми человек и весом более пяти тонн — тариф вырос с 1450 до 1704 рублей, рост составил 18%. Причина, как пояснили в департаменте, в том, что для этой категории увеличили продолжительность технического диагностирования.

К сведению, обязательный техосмотр легковых автомобилей и мотоциклов физических лиц, используемых в личных целях, отменили.

Раз в полгода техосмотр проходят автобусы и такси, возраст которых старше пяти лет.

Во Владимирской области, по данным УГИБДД, под конец 2021 года зарегистрировано 550 тысяч транспортных средств. Из них 430 тысяч — это легковые автомобили и пять тысяч — автобусы.

Фото Призыва 

Автор:
Тумановская Анна

Тумановская Анна

Обозреватель

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