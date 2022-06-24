Техника, пахари, богатыри: в Собинском районе состоялся «День поля»

Состоялся «День поля» — одно из значимых событий для сельского хозяйства Владимирской области. Он прошёл в Собинском районе, на полях ЗАО «Имени Ленина». Там можно было увидеть новейшую технику и оборудование для агропрома, средства защиты растений и удобрения, семенной и посадочный материалы и т.п. А ещё в рамках праздника состоялся ХV областной профессиональный конкурс механизаторов по обработке почвы.

Отраслевой праздник

За звание лучшего пахаря соревновались 16 механизаторов от каждого района и 10 студентов, представляющих сельскохозяйственные колледжи области.

Судьи и зрители оценили комплекс профессиональных навыков участников соревнований: опытный механизатор может совмещать сразу несколько специальностей – тракториста, комбайнёра, водителя, механика и слесаря.

Конкурсанты должны пройти тестирование на знание теории, показать своё мастерство на практике, а также продемонстрировать навыки фигурного вождения.

Открыл праздник глава региона Александр Авдеев.

— В этом году, несмотря на непростую весну, посевную прошли без сбоев, — сказал он. — Во многом помогли 300 миллионов рублей, которые область дополнительно выделила в конце года на подготовку к новому сезону. Ставим амбициозные задачи по увеличению объёмов производства ключевых отраслей сельского хозяйства, по вводу в оборот новых земель.

Врио губернатора отметил, что на поддержку селян в этом году направили 1 млрд 850 млн рублей, более миллиарда из них уже освоены хозяйствами – это третий результат по Центральному федеральному округу.

Кроме того, постоянно увеличивается капитал компании «Владимирагролизинг», через которую селяне приобретают технику на приемлемых условиях. В четвёртом квартале 2022 года объёмы возмещения затрат на приобретение сельхозтехники возрастут.

За полгода в финансовую аренду аграриям уже передано около 100 единиц техники, предприятия области приобрели 119 машин, которые облегчают людям труд».

Поддержка селян

Современное качество жизни на селе – в числе приоритетов. Это благоустройство территорий, хорошие дороги, газификация. К слову, на Петербургском международном экономическом форуме Александр Авдеев подписал важное соглашение с Газпромом, благодаря которому до 2026 года голубое топливо придёт в 288 деревень и сёл, а не в 187, как планировалось ранее.

— На региональном уровне селянам предоставляются различные меры поддержки, но мы также ставим задачу максимально широко использовать возможности Минсельхоза, который выделяет субсидии по различным направлениям. В частности, в ближайшее время планируем воспользоваться поддержкой федерального центра при строительстве теплиц для цветоводства. Сейчас подбираем площадки. Предварительно рассматриваем для реализации проекта Камешковский район, – сообщил глава области.

Регион дополнительно поддержал аграриев в условиях введённых западных санкций. Предусмотрено льготное долгосрочное кредитование предприятий АПК, определены льготы производителям хлеба и молочных продуктов, выделено дополнительно 100 млн рублей на поддержку фермерских хозяйств и сельхозкооперативов.

Особое внимание – многодетным семьям, которые трудятся на земле. В частности, им предоставляются субсидии на половину стоимости сельхозтехники. Предоставляются гранты начинающим фермерам и семейным фермам.

Современная техника

Хозяин праздника — Собинский район представил экспозиции своих муниципальных образований. Населённые пункты многих из них принимают участие в конкурсе «Самая красивая деревня», старт которому дали десять дней назад, тоже на собинской земле, в селе Черкутино, соседствующем с полями ЗАО «Имени Ленина».

— Государственная поддержка, дешёвые кредиты и крепкий сплочённый коллектив – всё это работает на наши хорошие результаты, которые мы продолжаем улучшать. Строим жильё для сотрудников, помогаем благоустраивать родное село. Всех, кто занимается этим непростым, но важным делом, поздравляю с праздником, — обратилась к коллегам генеральный директор ЗАО «Имени Ленина» Наталья Ершова.

На «Дне поля» Александр Авдеев осмотрел современную почвообрабатывающую, посевную, кормозаготовительную и зерноуборочную технику, пообщался с представителями компаний-производителей и лично оценил технические возможности нового «Кировца», проехав на тракторе по выставочной площадке.

— Эта техника мощная и энерговооружённая. Сегодня зачастую вместо трёх тракторов предыдущих поколений достаточно одного «Кировца». В такой современной машине отечественного производства, действительно, можно работать в белой рубашке. Хорошая шумоизоляция, кондиционирование – вполне комфортные условия для интенсивной работы на земле. То, что наши сельхозпредприятия приобретают такую технику, говорит о том, что они идут вперёд, – отметил глава региона.

«День поля» порадовал гостей ярмаркой сельхозтоваров, фермерской продукции и произведений художественных промыслов. Кроме того, состоялся всероссийский турнир по силовому экстриму среди сельского населения «Самый сильный на селе», кульминацией которого стало шоу богатырей (18+).