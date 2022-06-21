Свыше 800 миллионов рублей «Владупрадор» направит на ремонт дорог

Госучреждение «Владупрадор» разместило три контракта на ремонт дорог общей стоимостью около 820 миллионов рублей. Обновят асфальт в Муромском, Гороховецком, Вязниковском, Суздальском, Юрьев-Польском, Александровском и Киржачском районах.

Работы идут

В трех контрактах указан километраж участков ремонта. Работы проведут на дорогах «Муром-«Волга», «Владимир-Муром-Арзамас», «Владимир — Юрьев-Польский — Переславль-Залесский», «Бетонка – Черново», «Колокша — Кольчугино — Александров — Верхние Дворики», на подъезде к городу Вязники.

В комплекс работ входит восстановление дорожного покрытия, укрепление обочин, установка дорожных знаков, ограждения, нанесение разметки. Все работы должны быть выполнены к концу сентября.

Сейчас идет ремонт на городских, межмуниципальных и районных дорогах. Где-то восстановительный протяженностью всего десятки метров, где-то более значительный — на километры.

Мероприятия по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» выполняются повсеместно.

В приемке объектов участвуют не только эксперты «Владупрадор», но и передвижные лаборатории. Машины «Ford Transit» оборудованы всем необходимым для проведения испытаний.

— Обследование отремонтированного участка заключается в проезде автомобиля дорожной лаборатории три раза по каждой полосе движения. Это повышает точность измерений. Полученные данные сводятся в отчет, на основании которого делается заключение о соответствии нормативно-техническим требованиям по двум основным показателям: продольной ровности и отсутствию дефектов покрытия, — пояснила пресс-служба «Владупрадора».

Учет и контроль

Два первых участка уже проверили. Это отрезок на дороге Хохлово – Камешково — Ручей в Камешковском районе и отрезок Колокша – Кольчугино – Александров — Верхние Дворики в Кольчугинском районе.

Лабораторно проверяют качество дорожно-строительных материалов и само покрытие. Важно, чтобы вода нигде не скапливалась, а уходила ровно в сточные решетки. Поэтому так важны замеры уклонов.

Ранее «Призыв» сообщал, что госпредприятие «ДСУ-3»выполняет половину контрактов по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».