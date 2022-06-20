Свойские огурцы стали продавать на улицах Владимира

Самые первые и хрустящие огурцы с теплиц поставляют во Владимир жители Суздальского района. Бабушки начали торговать своим первым урожаем с приусадебных участков. Свойскую продукцию можно купить с прилавков у остановок и ярмарок областного центра.

Разброс цен

Бабушки (впрочем, бывают, и дедушки) приезжают с дач и огородов в город каждый день. Встают на уже привычные места — у остановок на Егорова, Горького, Полины Осипенко, проспекте Ленина, Батурина. В ассортименте огурцы, зелень и редиска.

— Стоим по 2-3 часа. Кто утром приезжает, кто в обед. Продали и назад в огород. Подспорье к пенсии никогда не помешает. В теплицах первые огурцы поспели. Некоторые и на подоконниках успели вырастить урожай, — рассказывают дачники.

Свойские огурцы стоят дороже магазинных, берут их охотно.

У бабушек пупырчатые огурцы стоят 150 рублей за кг, а в магазинах — по 70-90 рублей. По данным Владимирстата, в июне цены на огурцы снизились с 105 до 96 рублей. В сетевых магазинах продают импортные грунтовые огурцы и тепличные огурцы с Владимира и соседних регионов.

— Мы выращиваем огурцы двух видов: гладкий и пчелоопыляемый. Урожай в этом году хороший. С февраля собрали порядка 25 тысяч тонн. Продаем через свои секции в садовом центре на Куйбышева и в гипермаркетах, — рассказал зам. директора госпредприятия «Тепличный» Василий Васильев.

В «Тепличном» цена на огурец зависит от сорта и класса — от 45 до 109 рублей за кг. У бабушек пучок редиски и зелени стоит по 50 рублей, комбинатские — 40-50 рублей.

По случаю дня овощей Владимирстат подготовил интересную инфографику. Она показывает производственные мощности фермеров и СПК в части выращивания овощей.

Бабушек уважают

В администрации города напоминают, что уличная торговля во Владимире запрещена. Всех пенсионеров приглашают на территорию ярмарок. Обещают бесплатные места. Но бабушек с остановок контролеры все же не гонят.

Зато уличным торговцам постельного белья и искусственных цветов грозят серьезными штрафами. Мэрия предлагает таким предпринимателям вполне законные варианты торговли — аренда земельного участка под размещение нестационарного объекта.

Это может быть павильон, палатка или автолавка. Таких по городу — больше 400 объектов. Там продают овощи, цветы, фрукты, молочную продукцию.