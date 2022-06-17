Суздаль станет гигантской сценой для лучших уличных спектаклей. Это надо видеть!

На улицах Суздаля развернется театральный фестиваль (0+). Яркое действо состоится уже завтра, 18 июня. Впервые фестиваль пройдет со всероссийским размахом. Центром праздника станет улица Кремлёвская.

Спектакли нон-стоп

Представители современных направлений театрального искусства приедут в Суздаль, чтобы порадовать жителей и гостей города своими спектаклями.

Для зрителей самых разных возрастов на 10 площадках будут работать более 30 лучших театральных коллективов и сольных артистов из разных городов нашей страны. Их выбрали из восьми десятков театров России, которые подали заявки на участие.

Свои постановки представят театральные коллективы из Владимира и Владимирской области, Москвы и Московской области, Иваново, Костромы, Санкт-Петербурга и Твери. Самый известный участник фестиваля – коллектив «Странствующие куклы господина Пэжо», профессиональный уличный театр маски из Санкт-Петербурга.

Больше всего театров приедут из Москвы. Среди десятка столичных гостей фестиваля — театр «Трикстер», «Первый театр», Интегрированный театр «Круг ll», театр клоунов «Пампуш», Театр музыки и драмы Стаса Намина.

От Владимирской области заявлены следующие участники: Владимирский областной театр кукол, ансамбль фольклорной песни «Радуница», Огненное шоу «Sanctus Ignis», Школа эксцентриков «Пуп Земли».

Все представления для зрителей бесплатные.

В завершении дня состоится красочное театрализованное шествие участников фестиваля, к которому могут присоединиться все желающие.

Всероссийский статус

Фестиваль уличных театров прежде проходил в Суздале в 2020 году. Тогда в город-музей также приезжали артисты уличных театров со всей страны, они показывали постановки и импровизации в разных жанрах: музыкальный театр, буффонада, драма, кукольный театр и другие. Действо развернулось сразу на нескольких площадках. В этом году фестиваль обрёл новый статус и дополнил название. Теперь он именуется как первый всероссийский фестиваль уличных театров.

— Фестиваль уличных театров и театров на улице такого масштаба пройдёт у нас в регионе впервые. Приедут интересные артисты и коллективы с постановками, которые рассчитаны на зрителей всех возрастов. Надеемся, что публике это красочное действо понравится и запомнится, – подчеркнула директор областного театра кукол Ирина Попова.

Вся информация о программе и участниках размещена в официальной группе фестиваля.