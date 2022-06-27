Субтропическая жара во Владимирской области ослабнет во вторник

Субтропическая жара, с которой началась новая неделя во Владимирской области, ослабнет уже завтра. Во вторник, 28 июня, погодные сервисы обещают не выше +22 градусов днем. После сегодняшних +32 градусов понижение существенное. Нас ждет небольшая передышка от жары.

Температурные рекорды

Установившая во Владимирской области жаркая погода сегодня достигла своего пика. Столбики термометров превысили 30-градусную отметку. Синоптики центра погода «Фобос» отмечают, что в условиях господства скандинавского антициклона воздух разогрелся до субтропических показателей: +32…+34 градуса.

— Такая температура воздуха на 10–11 градусов выше положенной для середины лета многолетней нормы и фиксируется метеорологами в столице в конце июне в среднем не чаще 1 раза в 12 лет! – уточняет центр погода «Фобос».

27 июня — самый жаркий день с начала года.

Небольшая передышка

После аномально знойного понедельника жара начнет спадать. Как пояснил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, в первой половине вторника антициклон начнет смещаться. Начнут поступать свежие ветра, температура понизится. Во вторник и в среду погодные сервисы обещают уже +22 градуса в дневные часы, понизятся и ночные температуры.

Раскаленный воздух постепенно начнет остывать.

Однако передышка от жары будет недолгой. Затем температура вновь начнет расти, к выходным прогреется до +28 градусов.

По предварительным прогнозам синоптиков, начало июля может также стать аномально жарким.