Студенты Владимирского университета разработали проекты для Сбера

На базовой кафедре ВлГУ и Владимирского отделения Сбербанка «Современные технологии банковского дела» прошла защита комплексных выпускных проектов.

В 2021/2022 учебном году слушателями дополнительной программы профессиональной переподготовки «Современные модели управления в сфере денежно-кредитных отношений» стали 14 человек. Это выпускники кафедры экономики инноваций и финансов Института экономики и менеджмента Владимирского госуниверситета.

В процессе обучения студенты под руководством ведущих руководителей Владимирского отделения Сбербанка и менторством преподавателей ВлГУ разрабатывали три комплексных проекта. Темы работ были посвящены развитию через экосистему Сбера: глэмпинга как нового направления туризма; изучению экосистем российских финтехов; оптимизации банковских приложений для управления инвестициями.

В комиссию вошли управляющий Владимирским отделением ПАО Сбербанк Виталий Дорошенко, заместитель управляющего Владимирским отделением ПАО Сбербанк Татьяна Плескачева, бизнес-партнер по управлению персоналом Владимирского отделения ПАО Сбербанк Оксана Стасюкевич, директор ИЭиМ ВлГУ Павел Захаров и доцент кафедры ЭИиФ ВлГУ Андрей Мишин.

Комиссия оценивала проекты по таким критериям, как актуальность идеи и возможность внедрения его в Сбербанке, проработанность проекта и качество презентации, а также умение слушателей отвечать на вопросы. По результатам защиты выпускники кафедры получат дипломы о дополнительной профессиональной переподготовке и предложения о трудоустройстве в крупнейший банк страны.

Виталий Дорошенко, Управляющий Владимирским отделением ПАО Сбербанк:

«Студенты, обучающиеся на кафедре экономики инноваций и финансов Института экономики и менеджмента Владимирского госуниверситета показали в своих работах экспертный и профессиональный взгляд, приложив к проекту детальные вычисления. Надеюсь, что в скором времени проекты будут реализованы, ведь все они направлены на развитие потенциала Владимирской области – как туристического центра, так и с целью привлечения новых инвесторов».

Для справки:

В 2013 года ВлГУ совместно с Владимирским отделением ПАО Сбербанк открыл базовую кафедру. За 9 лет обучение на ней прошли порядка 100 студентов. Обучение на кафедре позволяет слушателям стажироваться в банке, а лучшим дает уникальную возможность найти работу в банковской сфере. В программу подготовки специалистов банковского дела входят дисциплины «Критическое мышление», «Лидерство и управление людьми», «Клиентоцентричность и управление сервисом», «Аналитика и управление данными», «Экономика и банковское дело», «Управление проектами», «Основные принципы Lеan-менеджмента» и «Инструменты фасилитации».

ПАО Сбербанк