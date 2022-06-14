Строительство дороги в Пиганово подорожало

Мэрия города Владимира в третий раз разместила на портале госзакупок контракт на строительство дороги в микрорайон Пиганово к частным и малоэтажным жилым домам. На этот раз власти повысили стоимость выполнения работ. Смету пересчитали со 104 до 121 миллиона рублей. Прибавка составила около 16%.

По новым ценам

Смета подорожала, как и говорил ранее зам. главы города Сергей Сысуев. За месяц, прошедший с момента первых двух попыток расторговать работы в Пиганово, местные власти успели договориться с областными коллегами и провести экспертизу новой сметы.

Правда, новые цены на виды работ, фигурирующие в документации, были актуальны на март нынешнего года. Но, возможно, с той поры инфляция в строительной сфере существенно не проявилась.

Дорога соединит частный сектор по Березовой с домами на Бородинской.

В 2022 году планируют выполнить мероприятия на 27 миллионов рублей. Подрядчик должен выйти на место в июле и завершить первый этап строительства в октябре.

Что в него входит:

— восстановление и закрепление трассы;

— разбивка трассы под линию наружного освещения;

— ограждение производства работ;

— демонтаж и установка стоек опор;

— демонтаж и монтаж кабеля;

— вырубка деревьев.

После корректировок программы развития транспортной и инженерной инфраструктуры, на дорогу в Пиганово из областного бюджета поступили 28 миллионов рублей. Это на нынешний год. И еще поступят 71,7 миллиона – на следующий. При этом сумму увеличили именно на 2023-й.

Общая длина дороги – около полутора километров.

Ранее «Призыв» сообщал, что владимирская компания «Владавтодор» выполнит ремонт существующей дороги в Пиганово. По улице Центральной от остановки общественного транспорта до поворота на малоэтажный квартал обновят асфальт на тротуарах и проезжей части.