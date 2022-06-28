Стоимость социального квадратного метра во Владимире приблизили к рыночной

Во Владимире стоимость социального квадратного метра жилья вырастет с 58 до 82 тысяч рублей. Такое случается впервые. Ставку пересчитали на областном уровне, чтобы ускорить темпы переселения граждан из аварийного жилищного фонда.

Ближе к реалиям

Эта отличная новость пришла с совещания с органами местного самоуправления по вопросу реализации областной адресной программы «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда». Ее проводила директор департамента ЖКХ Елена Семенова:

— Увеличение стоимости квадратного метра даёт нам возможность реализовать программу переселения ускоренными темпами. Муниципалитетам необходимо предметно проработать с каждым жителем, переселяемым из аварийного жилья, его потребности, и, исходя из них, уже определять механизм реализации программы.

В течение 2022-2023 годов область должна расселить 3,7 тысячи граждан из аварийного фонда. В этом году регион получал дополнительно 700 миллионов рублей на реализацию программы.

Во Владимире нужно расселить 27 домов, признанных аварийными до начала 2017 года.

Владимиру обещали огромную сумму — порядка 400 миллионов рублей. Нужно предоставить комфортное жилье 464 владимирцам. Деньги огромные, но выполнить поручение никак не удается. Мэрия всю зиму и весну торгует контракты на переселение граждан из аварийного жилья. Участников нет.

Ищут квартиры за 65 тысяч рублей за квадратный метр и не могут найти. Уже и планку снизили — рассматривают все районы, в том числе отдаленные территории Владимира. Да и к ремонту и отделке квартиры теперь не «цепляются».

В мэрии даже предлагали аварийцам самостоятельно подыскивать варианты квартир и зазывать агентства или владельцев на торги, чтобы те состоялись. Но, похоже, никакие попытки не увенчались успехом. Пришлось вмешаться областным властям.

Появилась возможность

Процедура расселения предусматривает два варианта:

— выплату возмещения собственникам жилых помещений, входящих в аварийный жилищный фонд, за изымаемые жилые помещения в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации;

— предоставление гражданам, расселяемым из аварийного жилищного фонда, жилых помещений по договорам социального найма.

Есть примеры, когда через суд и благодаря поддержке прокуратуры аварийцы из числа собственников также добиваются предоставления квартир, а не выплат компенсаций. Показательный случай — это Разина, 4. Редакция «Призыва» делала много репортажей с семьями из аварийного дома.

Но даже выплата компенсаций с ростом в 40% — это тоже существенный прорыв. Напомним, что стоимость квартиры и сумма компенсаций для аварийцев считается исходя из стоимости социального квадратного метра. В 2021 году ставка была на уровне 39 тысяч рублей. Понятно, что на рынке квартир по таким ценам не было.

Но в первом квартале стоимость подняли до 55 тысяч, во втором — до 58 тысяч и вот сейчас — до 82 тысяч рублей. Будем мониторить работу мэрии в этом направлении. Пока на портале госзакупок выставляют контракты только Собинка и Киржач.