Старт конкурса «Самая красивая деревня 2022» дал Александр Авдеев

Сегодня стартовал конкурс «Самая красивая деревня Владимирской области 2022». Открыл его глава региона Александр Авдеев. А случилось это в селе Черкутино Собинского района. Что закономерно: собинцы очень активно участвуют и в этом традиционном конкурсе, и в других программах, так или иначе связанных с развитием села. Впрочем, «Самая красивая деревня», безусловно, наиболее популярное мероприятие у всех жителей владимирской глубинки: за семь лет, что оно проводится, в нём участвовали более 400 населённых пунктов региона.

Поддержать село

Владимирская деревня и впрямь красива. Здесь и замечательная русская природа. И самобытность. И те особые взаимоотношения людей, которые давно подмечены в афоризме: «В городах живёт население, а в деревне – народ».

Но всё это, конечно, справедливо именно для деревень и сёл старого уклада, который чувствуется и в местной архитектуре, и в манере общения жителей, и просто во внешнем облике, который разительно отличается от коттеджных посёлков или тех населённых пунктов, где засилье современной застройки. В классической деревне душевно, а новой – красиво, а вот души особой нет.

Конкурс «Самая красивая деревня» — многоцелевой. Он позволяет, допустим, выявить и показать именно исконную русскую деревню — насколько она прекрасна, гармонична, созвучна нашему сердцу. А с другой стороны, даёт возможность сделать это место ещё лучше.

За счёт конкурса на село привлекли более 10 миллионов рублей внебюджетных средств.

— Этот конкурс и государственные программы направлен на то, чтобы на селе развивалась инфраструктура, проводилось благоустройство, появлялись новые рабочие места, — подчеркнул Александр Авдеев.

Средства, полученные победителями конкурса, идут на строительство детских площадок и колодцев, на уличное освещение, на обновление памятников, на газификацию и т.п. — то есть наряду с другими программами и мерами поддержки поднимают привлекательность жизни на селе, её уровень.

А вторая неотделимая от понятия «благосостояние» часть — экономика. Объём господдержки аграриев в нынешнем году составил 1,8 миллиарда рублей. Более миллиарда рублей уже перечислили селянам, и эффект от этого чувствуется. Причём поддержку, отметил врио губернатора, получили как крупные сельхозпредприятия, так и крестьянские (фермерские) хозяйства.

Конкурс — вернёмся к нему — имеет ещё одно позитивное свойство. Он объединяет людей, стимулирует их активность, зовёт к созидательным действиям. Ведь для участия нужно подключить односельчан, привести населённый пункт в порядок, составить презентацию — словом, показать себя. И уж если деревня заявлена, как самая красивая, народ понимает — надо этому званию соответствовать, подметил Александр Авдеев.

— Инициативы людей нужно поддерживать, — сказал глава региона. – А на селе такие инициативы рождаются и проводятся при самом активном участии старост. Поэтому мы направили в Законодательное Собрание области проект закона о поддержке сельских старост.

Зал черкутинского Дома культуры, где проходило открытие конкурса «Самая красивая деревня», встретил это сообщение аплодисментами.

Новый конкурс

В этом году конкурс проходит в восьмой раз. Заявки будут принимать до 5 июля — непосредственно в письмах или, что удобнее, по электронной почте bestderevnya33@mail.ru. Проконсультироваться можно по телефону исполкома регионального отделения партии «Единая Россия» 8 (4922) 33-28-00 или по адресу: г. Владимир, ул. Горького, 34.

Далее, до середины августа, конкурсная комиссия начнёт поездки по всем населённым пунктам, подавшим заявки.

— Результаты будут известны 27 августа, — сообщил председатель оргкомитета конкурса Вячеслав Картухин. – В этом году решили подвести итоги раньше обычного.

Гран-при конкурса составит 200 тысяч рублей. Призёры — в зависимости от занятого места — получат по 100, 50 и 30 тысяч рублей.

Лучшие деревни и сёла, как обычно, выберут в трёх категориях — с численностью жителей до 150 человек, от 150 до 1000, и свыше тысячи человек.

В том, что недостатка в участниках не будет — никаких сомнений. Один Собинский район может представить их несколько десятков. Впрочем, этот район, достижения которого гостям представил глава администрации Александр Разов, всегда среди первых. Село Черкутино, которое в конкурсе уже участвовало и заняло призовое место, сейчас имеет свою набережную, отличный Дом культуры, музей своего славного уроженца, государственного деятеля и реформатора Михаила Михайловича Сперанского, и ещё многое другое, чему можно только позавидовать.