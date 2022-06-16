Старинные ремесла и супрядки. Чем удивит фестиваль «ПряхаФест-2022»

С 17 по 19 июня во Владимирской области состоится второй международный фестиваль прядения, традиционного и современного текстиля «ПряхаФест-2022» (0+). В этом году он развернется в Суздале. Особенностью фестиваля станет проведение первых всероссийских супрядок.

Ближе к природе

На единственный в России фестиваль прядения соберутся мастера из нескольких десятков городов страны, а также из Франции, Новой Зеландии, Беларуси. Локацией для проведения мероприятия станет эко-отель «Горячие Ключи», расположенный по адресу: улица Коровники, 14.

Выбранное место во многом определит формат проведения фестиваля. В этом году он станет гораздо ближе к природе, и это позволит воплотить многие идеи.

— Территория отеля достаточно вместительная, а значит, будут доступны исторический лагерь, мероприятия с животными, некоторые дополнительные тематические мастер-классы, добавится зона пикника, незабываемые вечера с музыкой и душевным общением, — сообщили организаторы.

«ПряхаФест-2022» будет работать 17-19 июня с 12.00.

Чем удивят

В этом году в рамках фестиваля состоятся первые всероссийские супрядки — костюмированное мероприятие для прях в традиционном стиле с прядением, беседами, народными песнями. Этот экспериментальный формат планируется повторить в будущем в разных городах России.

Справка. Старинные супрядки — это вечеринка деревенской молодежи, на которой собиралось несколько десятков женщин (и иногда мужчин) для сезонных работ по изготовлению пряжи.

Гости «ПряхаФест-2022» на нескольких фестивальных площадках смогут:

— посетить мастер-классы по прядению, ткачеству, вязанию и другим ремеслам;

— погрузиться в старинные ремесла в историческом лагере;

— купить прядильные инструменты и расходные материалы, пряжу для творчества, ремесленные вещи и красивые сувениры на ярмарке;

— послушать живую музыку и весело провести время на танцевальном вечере;

— отдохнуть на природе и погулять по красивому городу Суздалю.

Подробную программу и новости о фестивале можно найти в официальной группе «ПряхаФест – 2022».

Фестиваль «ПряхаФест» объединяет прях, фермеров и производителей прядильного сырья, изготовителей инструментов для прядения и ремесленников разнообразных направлений, а также всех любителей пряжи, текстиля, красивого ручного труда.

В прошлом году фестиваль состоялся во Владимире, его участниками стали около ста мастеров почти из 30 городов России, а также из Сербии, Франции, Новой Зеландии.