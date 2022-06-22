Спортсмены Владимирской области за полгода завоевали более 170 наград

Уже больше 170 наград на крупных соревнованиях всероссийского уровня завоевали в этом году владимирские спортсмены. Предварительные итоги успешных выступлений наших земляков за первые полгода подвёл департамент физической культуры и спорта Владимирской области.

Борцы и гимнасты

Много ярких побед одержали владимирские спортсмены в борьбе и гимнастике. Артур Саргсян и Абуязид Манцигов стали чемпионами России по греко-римской борьбе, Иван Константинов — чемпионом России по греко-римской борьбе (спорт глухих), Антон Коновалов — чемпионом России по самбо, Анастасия Короткова — чемпионкой России по спорту глухих в дисциплине самбо, Елена Охапкина — чемпионкой России по кикбоксингу.

Блестяще выступили на чемпионате России по спортивной гимнастике наши гимнасты Кирилл Прокопьев, Илья Кибартас, Владислав Новокшонов, Алексей Ростов и Арина Семухина.

Подтвердили звание лучших, одержав четыре победы на чемпионате России по пауэрлифтингу (спорт ПОДА), Анастасия Мамадамирова, Надежда Сычёва, Вера Муратова и Владимир Балынец.

В борьбе и гимнастике наши атлеты – признанные лидеры.

Не отстают от них и юниоры – целый ряд побед на Первенствах России в своих видах спорта одержали представители владимирского полиатлона, бокса, стрельбы, художественной гимнастики, кикбоксинга, пауэрлифтинга и дзюдо.

Футбол и волейбол

Победы владимирским спортсменам принесли и игровые виды спорта. Блестяще закончил сезон волейбольный клуб «Муром», одержав досрочную победу в чемпионате России по женскому волейболу в своём дивизионе. Муромлянки получили долгожданное право выступать в лиге «А».

Успешно выступил в весенней части первенства футбольный клуб «Торпедо»: из восьми игр – семь побед. ФК «Муром» на четвёртой строчке в своей группе.

— Впервые в этом году в нашем регионе проходит турнир Юношеской футбольной лиги Центр под эгидой Российского футбольного союза. Это большая честь и ответственность для Владимирской области, хороший стимул для молодых футболистов. В играх принимают участие очень серьёзные команды, и это хорошая возможность для наших ребят показать себя, — уточнили в пресс-службе областной администрации.

Ранее «Призыв» рассказал, что во Владимирской области приняли программу развития детско-юношеского спорта до 2030 года. Один из способов продвижения массового спорта и вовлечения в него подростков – это строительство спортивных сооружений, а также оснащение современным оборудованием уже действующих.

Новый тренд — «умные площадки». Первую такую площадку построят во Владимире в микрорайоне Юрьевец. Регион получил федеральные средства в сумме 84 миллиона рублей. Их хватит на строительство двух площадок. Вторая появится в Гусь-Хрустальном.