Снесли незаконную АЗС на Лыбедской магистрали   

Во Владимире снесли автозаправочную станцию на Лыбедской магистрали. Ее построили более 10 лет назад без официального разрешения. Все это время, пока длились судебные тяжбы, она стояла практически собранная и готовая к работе у площади Фрунзе. Но ни один автомобиль на ней так и не заправился. Это первый случай демонтажа такой большой незаконной постройки в областном центе.

Заставили-таки

Против незаконной АЗС в свое время выступила прокуратура. Октябрьский районный суд удовлетворил иск надзорного ведомства 10 лет назад. И это было очевидно: мало того, что разрешения на ее строительство не имелось, так АЗС еще и находилась в зоне охраняемого природного ландшафта. Там размещение экологически опасных объектов, загрязняющих почву, грунтовые и подземные воды, категорически запрещено.

Однако хозяева демонтировать конструкцию не спешили. Понукания Федеральной службы судебных приставов по Владимирской области произвели эффект лишь сейчас.

Приставы более 50 раз привлекали должника к административной ответственности.

— Это тот случай, когда количественные изменения переросли в качественные. Ежемесячные штрафные санкции, накладываемые судебным приставом исполнителем, и их экономический эффект, наконец, вынудили должника исполнить судебное решение, — сообщила пресс-служба УФССП.

Место свободно

В минувшую пятницу приставы посетили место расположения бывшей АЗС. Составили акт выполненных работ: площадка свободна, решение суда выполнено.

Что будет на освободившейся площадке, пока неизвестно. За время, пока судебное решение воплотилось в жизнь, назначение земельного участка изменилось. На карте Росреестра указано, что здесь можно строить общественно-деловые здания.

Было бы замечательно, если бы на этом месте появились бы еще и деревья. А то ландшафт – голый, взгляду не за что зацепиться. Поблизости от этого места только молодежный сквер, но он через дорогу, и сделан на открытой местности, на склоне вокруг дорог, так что особо не разгуляешься.