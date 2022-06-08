Смертность превысила рождаемость во Владимирской области в три раза

Департамент юстиции администрации Владимирской области привёл данные ЗАГС за первые пять месяцев нынешнего года. В демографическом плане сведения крайне неутешительные. Смертность в нашем регионе превысила рождаемость почти в три раза.

Слёзы капали…

С января по май 2022 года во Владимирской области умерли 10 440 человек, а на свет появились 3 492. По муниципалитетам картина разная. Какие-то муниципалитеты — например, города Гусь-Хрустальный, Ковров и округ Муром, Камешковский район — следуют в рамках общеобластной тенденции, там превышение смертности над рождаемостью примерно втрое. А в отдельных территориях разрыв ещё выше.

Наиболее скверно обстоят дела в районах, близких к Подмосковью.

В западной зоне смертность превысила рождаемость на порядок! Смотрим: Петушинский район — 47 родились, 543 умерли, Киржачский — 31 появились на свет, 337 ушли из жизни. В соседнем Александровском новорожденных — 179, почивших — 892.

Можно, конечно, строить предположения, что молодые жительницы этих районов рожают преимущественно в Москве или в других местах и там же регистрируют своих младенцев. И, наоборот, возрастные столичные жители предпочитают заканчивать земной путь на дачах за сто первым километром. Но это – из области догадок, специалисты своего слова не сказали.

Чуть более позитивная, хотя тоже печальная, картина по сельским районам. Соотношение рождаемости и смертности: Вязниковский район – 165 на 656, Кольчугинский — 115 на 436, Собинский – 119 на 429, Юрьев-Польский — 55 на 260, Меленковский – 56 на 233, Суздальский – 53 на 251, Ковровский – 47 на 207, Селивановский – 22 на 121.

Самая благополучная на общем фоне ситуация — во Владимире. Здесь разрыв между количеством умерших и родившихся менее чем в два раза. Записей о рождении — 1408, об уходе из жизни — 2441. В прежние времена такое соотношение было типичным для всей области, но сейчас, видимо, дела пошли иначе.

Взгляд в будущее

Поправить демографическую ситуацию мог бы всплеск заключения брачных союзов, но и с этим всё обстоит хуже, чем хотелось бы. А именно: пар, подавших на развод, за пять месяцев нынешнего года оказалось больше, чем тех, для кого сыграл марш Мендельсона.

В целом по области вступили 2007 пар, а развелись — 2248. Из общей картины выбивается только Суздальский и Гороховецкий районы. В первом узы Гименея связали 251 пару (при 61 разводе), а во втором — 29 (21).

Но успех Суздальского района — это уже можно сказать более определённо — больше связан с самим местом и меньше — с местными жителями. Просто заключать брак в Суздале романтично, вот и тянутся туда молодожёны. А разводиться можно и без романтики – там, где что-то не сложилось.