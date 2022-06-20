Синоптики спрогнозировали нежаркую и дождливую рабочую неделю

Наступившая неделя во Владимирской области, как и в целом в Центральной России, будет дождливой и нежаркой. Влияние на погоду окажет циклон. Может выпасть около половины месячной нормы осадков. Дожди прекратятся только к выходным.

Солнце в разрыве туч

— Общее количество осадков за пять рабочих дней составит 35–40 миллиметров, или около половины всей месячной нормы, а значит, к концу недели будет исчерпан 100% лимит небесной влаги в июне, — сообщил центр погоды «Фобос».

Погода будет преимущественно пасмурная, однако синоптики обещают, что солнце все же будет появляться в разрывах туч.

Облачность и осадки не дадут воздуху прогреться выше климатической нормы.

Дождливая погода будет сопровождаться низким атмосферным давлением и температурой около 20 градусов. Вторник ожидается самым холодным днем на неделе, уточняет центр погоды «Фобос». После полудня из-за пасмурного неба и обложных дождей столбики термометров не поднимутся выше +18 градусов.

Потепление к выходным

С четверга температура начнет повышаться. К выходным инициативу перехватит скандинавский антициклон. Он принесет с собой много солнца и тепла. Пока популярные погодные сервисы показывают в субботу и в воскресенье +26 градусов днем и никаких дождей.

А заключительная неделя июня обещает быть жаркой. По предварительным прогнозам в условиях малооблачной погоды воздух может прогреться до +30 градусов, что на 6-7 градусов выше климатической нормы, и даже теплее, чем положено на макушку лета.