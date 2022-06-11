Синоптики рассказали о погоде на праздничные выходные

Праздничные выходные по случаю Дня России порадуют жителей Владимирской области по-настоящему летней погоды. При этом аномальной жары не будет. Температура опустится на несколько градусов до комфортных значений.

Комфортное лето

После знойного окончания рабочей недели жара немного ослабнет, заверяет центр погоды «Фобос». Днем воздух будет прогреваться не выше +25 градусов, ночи теплые. В субботу и в понедельник, 13 июня, синоптики не исключают кратковременные дожди.

На следующей неделе также прогнозируются комфортные для этого периода температуры. Днем не выше +25 градусов.

Из-за северного ветра жара чуть спадёт.

— Волна жаркой погоды сменится на погоду умеренного характера. Предполагается, что дневная температура практически всю следующую неделю продержится на уровне +20-25, – приводят РИА Новости прогноз ведущего специалиста информационного агентства «Метеоновости» Татьяны Поздняковой.

Купальный сезон

Вода в реках и озерах продолжает прогреваться. Если сейчас купаться ещё прохладно – температура воды пока не превышает +15… +17 градусов, то к последующим выходным температура воды уже повысится до +18… +20 градусов, обещают синоптики. С этого момента и можно будет открывать купальный сезон, начало которого, из-за холодной весны, сдвинулось по срокам на 2–3 недели.

Пока же места массового отдыха на воде готовят к купальному сезону. Так, на прошедшей неделе пожарные Гусь-Хрустального совместно с добровольцами очищали от мусора городское озеро. Водолазы обследовали прибрежную акваторию и подняли со дна водоёма несколько десятков экземпляров пластиковой тары, которую забрасывают туда местные горе-купальщики в летний сезон.

В этом году в регионе откроют более сорока пляжей.