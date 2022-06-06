Синоптики обещают июльское тепло ко Дню России

Ко Дню России, который отмечается 12 июня, в центральной части страны установится по-июльски теплая погода. Такой прогноз сделал центр погоды «Фобос». Воздух может прогреться до +28 градусов, а эти показатели характерны для макушки лета.

Лето набирает силу

Лето будет набирать ход на этой неделе. Столбики термометров уверенно закрепятся на 20-градусной отметки и преодолеют ее. Ближе к выходным нас ждут и вовсе июльские температурные значения, заверяют синоптики.

До пятницы будет преимущественно солнечно и без осадков, влияние на погоду окажет антициклон. В пятницу и выходные атмосфера из-за интенсивного прогрева и насыщением водяным паром станет неустойчивой. Местами прошумят скоротечные грозовые дожди.

— Под утро уже не ниже +12…+17 градусов, а после полудня столбики термометров поднимутся до +23…+28 градусов, что по климату на месяц опережает календарь и больше характерно для макушки лета, — уточняет центр погоды «Фобос».

Популярные погодные сервисы пока прогнозируют температуру немного скромнее, до +25 градусов.

Дожди будут небольшими и кратковременными.

Купаться рано

В таких благоприятных условиях температура воды в реках и озерах будет медленно расти. Только купаться пока рано. Нижнего предела комфорта +18…+20 градусов вода, по оценкам синоптиков, достигнет лишь к середине месяца.

Пока же места массового отдыха на воде готовят к купальному сезону. Так, на минувшей неделе сотрудники МЧС России приняли участие в очистке городского пляжа в городе Вязники. Границы места отдыха очистили от мусора, веток, разбитого стекла.

Напомним, что купальный сезон стартовал во Владимирской области 1 июня. Во Владимире же из-за прохладного мая решили отсрочить эту дату и разрешить официально купаться с 15 июня.

— Места для пляжного массового отдыха, оборудованные спасательными постами и необходимой для отдыха инфраструктурой (кабинки для переодевания, скамейки, грибки, песочницы, туалеты) будут подготовлены на водоемах Семязино, Содышка, Глубокое и реке Клязьме, — сообщает сайт мэрии.