Штрафы за разведение костров и палы травы вырастут в 10 раз

Административные штрафы за нарушения пожарной безопасности, в том числе в лесах, для граждан с 8 июня в среднем увеличатся в 10 раз. Об этом жителей Владимирской области предупреждают в региональном управлении МЧС.

Новый закон

8 июня вступает в силу закон «О внесении изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях», подписанный президентом страны Владимиром Путиным.

Новый федеральный закон предусматривает увеличение размеров административных штрафов за нарушения в области пожарной безопасности в среднем для граждан – в десять раз, для должностных лиц, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц — в 2 – 2,5 раза.

Например, если в сейчас максимальный административный штраф для граждан за сжигание сухостоя составляет 2-3 тысячи рублей, то по новому федеральному закону он вырастет до 15 тысяч рублей. Если сделать это в особый противопожарный режим, то штраф может вырасти до 20 тысяч рублей.

Для должностных лиц с 8 июня штраф составит от 20 до 30 тысяч рублей, для предпринимателей – от 40 до 60 тысяч рублей, для юридических лиц – от 300 до 400 тысяч рублей.

Закон значительно увеличивает штрафы за нарушение правил пожарной безопасности.

В ситуации, когда на пожаре уничтожено чужое имущество или пострадали третьи лица, гражданин, предприниматель, юридическое или должностное лицо, допустившие пожар, будет не только возмещать ущерб пострадавшему лицу, но и выплачивать государственный штраф.

Если уничтожено или повреждено чужое имущество, пострадавший получил вред легкой или средней тяжести, для граждан штраф составит от 40 до 50 тысяч рублей, для должностных лиц – от 80 до 100 тысяч рублей, для предпринимателей – от 90 до 120 тысяч рублей, для юридических лиц – от 700 до 800 тысяч рублей.

Если на пожаре, произошедшем по вине юридического лица, причинён тяжкий вред здоровью человека или его смерть, штраф для юрлица составит от 1 до 2 миллионов рублей.

Пожароопасный сезон

Напомним, что до 18 октября в регионе установлен пожароопасный сезон. В это время проводить огневые работы и разводить костры разрешается только в соответствии со строгими требованиями. Разводить костры разрешается на расстоянии не менее 50 метров от строений, готовить пищу на мангале можно на расстоянии не менее 5 метров.

Ежедневно, в том числе и в выходные дни, сотрудники территориальных отделов надзорной деятельности совершают рейды по частному сектору, общаются с населением, разъясняют все требования безопасности и выдают информационные памятки.

С начала года в регионе было зафиксировано свыше 150 палов сухой травы, по каждому пожару проведены административные расследования.