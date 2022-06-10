Школьные автобусы взяла под охрану Росгвардия

Во Владимирской области региональное управление Росгвардии начало устанавливать кнопки тревожной сигнализации в школьных автобусах. В случае нештатной ситуации водитель сможет моментально вызвать ближайший наряд. Местоположение транспортного средства автоматически определит навигационное оборудование.

Для безопасности школьников

С начала года под охрану приняли 6 школьных автобусов, перевозящих детей из образовательных учреждений. Автобусы специальной коррекционной школы, общеобразовательной школы №16 в Гусь-Хрустальном, Семеновской, Андреевской, Крутовской школ, а также пансионата в поселке Гусевский оборудовали современным охранным оборудованием.

— При получении сигнала о срабатывании тревожной кнопки росгвардейцы прибудут в максимально короткие сроки непосредственно на место экстренной ситуации, а в случае движения автобуса его местонахождение будет отслеживаться глобальной навигационной спутниковой системой, – отмечает начальник управления вневедомственной охраны Росгвардии, полковник полиции Александр Севостьянов.

С 2018 года Росгвардия также взяла под охрану обычные автобусы в крупных городах страны.

Система охраны транспортных средств образовательных организаций успешно прошла тестовые испытания. С водителями проводятся инструктажи и учебные тренировки.

Детский транспорт

Ранее «Призыв» рассказывал, что в начале марта 33 общеобразовательные организации Владимирской области получили новые школьные автобусы. Их приобрели за счёт средств федерального бюджета. Транспорт распределили в районы области на вновь открываемые маршруты и на замену отслужившей свой срок технике.

В целом по региону около 10 тысяч ребят до места учёбы и обратно ездят на школьных автобусах. Для этого используются более 320 транспортных средств.