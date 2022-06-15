Школьную форму помогут купить многодетным малоимущим семьям

Многодетные малоимущие семьи могут получить выплату на школьную и спортивную форму для учащихся детей. В этом году её размер составляет 2133 рубля. Для получения денег родителям нужно подать заявление в территориальный отдел соцзащиты по месту жительства.

Кому помогут

Летние каникулы только начались, однако многие семьи уже сейчас задумываются о покупке всего необходимого для нового учебного года. Сложнее всех в этом вопросе многодетным семьям.

Департамент социальной защиты населения напоминает о мере поддержки. Это ежегодная денежная выплата на приобретение школьной и спортивной формы для детей, обучающихся в школах. Она предназначена семьям с тремя или и более несовершеннолетними детьми.

Важно условие — среднедушевой доход должен не превышать величину прожиточного минимума.

С 1 июня прожиточный минимум во Владимирской области — 13 501 рубль.

Подайте заявление

Денежная выплата производится на каждого ребёнка один раз в год в 3-4 квартале на основании удостоверения многодетной семьи, письменного заявления одного из родителей и справки на ребёнка из общеобразовательного учреждения.

Всего в регионе зарегистрировано свыше 13 тысяч многодетных семей. Из них более 7,7 тысяч получают дополнительную социальную поддержку в связи с низким уровнем дохода.

В прошлом году единовременную выплату получили 14 тысяч детей на сумму 31 миллион рублей.

Ранее «Призыв» рассказывал, что с мая этого года около 44 тысяч семей с детьми возраста 8-17 лет, имеющие низкие доходы и живущие во Владимирской области, начали получать ежемесячные выплаты. Максимальный размер пособия 13097 рублей.

На официальном сайте Пенсионного фонда открыт раздел по новым выплатам семьям с детьми от 8 до 17 лет. Там есть ответы на все часто задаваемые и актуальные вопросы по данной теме. Единый контакт-центр по вопросам выплат — 8-800-600-0000.