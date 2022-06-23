Семь олимпийских чемпионов приедут во Владимирскую область

Во Владимирскую область приедут семь олимпийских чемпионов. Они встретятся с воспитанниками спортшкол олимпийского резерва, а также с ребятами, отдыхающими в детских оздоровительных лагерях. Визит именитых спортсменов запланирован на 27 июня.

Кого ждать?

Среди легенд отечественного спорта, которые посетят нашу область, трёхкратная олимпийская чемпионка по фехтованию Галина Горохова, олимпийский чемпион по академической гребле Алексей Свирин, советская баскетболистка, двукратная олимпийская чемпионка и двукратная чемпионка мира Нелли Ферябникова, волейболистка, олимпийская чемпионка 1980 года Любовь Козырева, чемпионка мира, Европы и СССР по конькобежному спорту Людмила Титова, советская волейболистка, двукратная олимпийская чемпионка Татьяна Сарычева, олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Елена Шевченко.

Компанию им составят владимирские олимпийские чемпионы тяжелоатлет Павел Кузнецов и лыжница Ольга Данилова.

Олимпийские чемпионы расскажут о своей спортивной карьере, о трудностях на пути к медалям и поделятся секретами успехов с начинающими спортсменами.

Приобщить к спорту

Владимирская область принимает участие во всероссийской благотворительной программе «Олимпийские легенды – детям, молодежи и детскому спорту России», уточняют в департаменте физической культуры и спорта региона. Программа стартовала в 2014 году, и с тех пор делегации олимпийцев побывали в 63 регионах страны, провели встречи более чем в 530 населённых пунктах.

— Нам важно вернуть уважение к словам «спортсмен», «олимпийский чемпион, – говорят организаторы программы, – привить ребятам ценности физической культуры и спорта, активного образа жизни, передать эстафету поколений от прославленных спортсменов, показать всю нашу славную историю, которую им, сегодняшним школьникам, и предстоит продолжить!

Во Владимирской области успешно работает 48 спортивных школ: 9 детско-юношеских спортивных школ, 24 спортивные школы, 12 спортивных школ олимпийского резерва, 1 спортивно-адаптивная школа по паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта, 2 иные организации, реализующие программы спортивной подготовки. В них занимается свыше 21,6 тысячи детей и подростков в возрасте до 18 лет. Занятия в спортивных школах ведутся по 48 видам спорта.

Ранее «Призыв» рассказывал, что уже больше 170 наград на крупных соревнованиях всероссийского уровня завоевали в этом году владимирские спортсмены.