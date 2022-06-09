Сбербанк во Владимире выдал первый кредит по программе «Ипотека для IT»

Во Владимирском отделении ПАО Сбербанк выдан первый IT-кредит. Средства выданы по программе «Ипотека для IT» на сумму 8,2 млн рублей, сроком на 30 лет. Заемщик приобрел 2-комнатную квартиру в строящемся доме ЖК «Клубный дом» на Сакко и Ванцетти.

Всего на текущий момент по программе «Ипотека для IT» во Владимирском отделении Сбербанка поступило свыше 20 заявок. Подать заявку можно онлайн на странице «Ипотека для IT» сервиса Домклик от Сбера.

Взять ипотеку по льготной ставке могут работники в возрасте от 22 до 44 лет включительно, заключившие трудовой договор с организацией, которая осуществляет деятельность в области информационных технологий, аккредитована Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ и не менее одного квартала пользуется налоговыми льготами.

Максимальная сумма льготного жилищного кредита составляет 18 млн рублей для приобретения жилья на территории региона от 1 млн человек и 9 млн рублей — в остальных регионах РФ.

С учетом НДФЛ доход сотрудника за последние 3 месяца работы должен быть не менее 150 тысяч рублей, если место работы зарегистрировано территории региона численностью от 1 млн человек, и не менее 100 тысяч рублей для сотрудников компаний, зарегистрированных на территории регионов численностью до 1 миллиона человек.

Напомним, что Сбер установил ставку по программе «Ипотека для IT» на уровне от 4,7% годовых при электронной регистрации сделки.

Подать заявку можно онлайн на странице «Ипотека для IT» сервиса Домклик от Сбера. Предварительный прием заявок начался 27 апреля, сейчас ведется их рассмотрение. Самый первый IT-кредит выдан в Санкт-Петербурге на сумму 4,9 млн рублей, сроком на 36 месяцев и ставкой 4,7%.

Сервис электронной регистрации сделки позволяет отправлять документы на государственную регистрацию права собственности без посещения МФЦ и Росреестра. Готовые документы стороны сделки получают в личном кабинете Домклик и по электронной почте.

Виталий Дорошенко, управляющий Владимирским отделением ПАО Сбербанк:

«Сегодня ставка по новой программе – от 4,7% – одна из самых низких на рынке. Скидка 0,3% образуется за счет электронной регистрации сделки через сервис Домклик. Мы видим рост интереса к новому льготному продукту по ипотечному кредитованию, ведь это еще один шаг к приобретению доступного и комфортного жилья. Надеемся, что сотрудники IT-компаний Владимира воспользуются возможностью улучшить жилищные условия, и ожидаем повышения спроса на программу «Ипотека для IT».

ПАО Сбербанк