Сбербанк провел велопробег для владимирских любителей спорта

10 июня Сбербанк организовал велопробег во Владимире, приуроченный к Дню России. Идею поддержали сотрудники и партнеры банка, а также просто любители велосипедных прогулок.

Принять участие в пробегах мог любой желающий, кто поддерживает спорт, уверенно держится на велосипеде и ведет здоровый образ жизни. Маршрут велопробега длительностью 10 километров заключал в себя знаковые места города: площадь Победы, Театральная площадь, Соборная площадь, стадион «Лыбедь» и обратно.

Виталий Дорошенко, управляющий Владимирским отделением Сбербанка:

«Спорт – важная часть корпоративной культуры Сбера. Сотрудники банка постоянно участвуют в городских и региональных соревнованиях, а также организовывают собственные спортивные мероприятия, привлекая общественные организации и партнеров. В этом году мы впервые провели велопробег, показав отличный пример здорового образа жизни».