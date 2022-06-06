Сбер провел традиционный товарищеский матч по мини-футболу во Владимире

В Центральном парке культуры и отдыха города Владимира Сбербанк провел ежегодный традиционный турнир по мини-футболу между корпоративными командами города. Турнир проводится во Владимире с 2019 года при содействии администрации Владимирской областной. В этом году в турнире участвовали 6 команд: сборные городской и областной администраций, «Сбер», «Влада», «Преподаватели ВлГУ» и «Ветераны Торпедо».

После приветственных слов управляющего Владимирским отделением ПАО Сбербанк Виталия Дорошенко, почетного участника сборной городской администрации, председателя Общественной палаты г. Владимира Федора Лаврова и первого заместителя директора департамента финансов Владимирской области Максима Васенина начались квалификационные игры.

Среди участников в составах команд были настоящие звезды владимирского футбола — Иван Каратыгин, Павел Втюрин, Евгений Дурнев, Александр Акимов, Андрей Смирнов, Максим Путилин и другие. В полуфинале встретились команды мэрии и «Сбера», счет игры — 6:3. В матче за 1-2 место мэрия сразилась со сборной администрации области. После равного счета в серии пенальти чуть удачливее оказались футболисты команды администрации области (3:2). Они и стали победителями турнира. «Серебро» досталось мэрии. Третье место у команды «Сбера».

Виталий Дорошенко, Управляющий Владимирским отделением ПАО Сбербанк:

«Спорт для Сбера – неотъемлемая часть корпоративной культуры, и мы рады, что наши партнеры, администрация города и области поддерживают нас в проведении спортивных мероприятий. Турнир по мини-футболу во Владимире стал доброй традицией и ежегодно привлекает всё больше участников – поклонников спорта, любителей здорового образа жизни и конечно же молодежь».

ПАО Сбербанк