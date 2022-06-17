Сбер принял участие в торжественном поздравлении медицинских работников во Владимире

В Областной филармонии в г. Владимир прошло торжественное мероприятие, посвященное предстоящему Дню медицинского работника, который отмечается 19 июня.

Медицинских работников поздравили врио губернатора Владимирской области Александр Авдеев, зампредседателя Законодательного собрания Роман Кавинов и член Совета Федерации от Владимирской области Ольга Хохлова. В торжественном собрании приняли участие врачи, медсестры, санитары и водители машин скорой помощи. Те, кто в самый тяжелый период пандемии ежедневно спасал чужие жизни, рискуя своим здоровьем. Лучшим медработникам вручили почетные грамоты и нагрудные знаки «Отличника здравоохранения». Заместитель управляющего Владимирским отделением ПАО Сбербанк Тамара Белис поздравила медработников с профессиональным праздником.

Тамара Белис, Заместитель управляющего Владимирским отделением ПАО Сбербанк:

«Профессиональных праздников огромное количество, но именно день медицинского работника по праву откликается в сердце каждого из нас и достоин отдельного внимания. Во всей нашей стране происходят процессы цифровизации, и даже в медицине — каждый день внедряют инновации, которые совершенствуют многие процессы. Но никакие технологии не заменят ваш профессионализм и чуткие сердца. От лица всей команды Сбера позвольте поблагодарить вас за нелёгкий труд, умение работать в любой сложной ситуации и продолжать спасать жизни людей. Спасибо вам за наше здоровье! Желаем вам сил, терпения и успехов!».