«Сбер полностью перестроился, чтобы поддержать клиентов» — управляющий Сбербанка во Владимире о работе в новых реалиях

Как реагирует население на изменяющиеся экономические условия, что происходит на рынке ипотечного кредитования, и как в свете последних событий будет развиваться экосистема Сбера, рассказал управляющий Владимирским отделением Сбербанка Виталий Дорошенко.

Добрый день, Виталий Александрович!

— За последние два с половиной месяца произошло так много событий, что мы едва успевали за ними следить. Многие из них существенно поменяли работу Сбербанка и отразились на ваших клиентах. Люди больше всего боялись потерять свои деньги. Мы помним, как население бросилось к банкоматам снимать средства со счетов и вкладов. Как отреагировал банк на эту ситуацию и что изменилось со временем?

— Да, действительно, в конце февраля мы ощутили повышенный спрос на наличные денежные средства. Банк мобилизовал все ресурсы, чтобы не допустить очередей в своих филиалах. Кроме того, мы значительно увеличили объемы загрузки наличных в устройства самообслуживания. Самым главным для нас в этот период было успокоить взволнованных клиентов, обеспечить выполнение их потребностей в привычном режиме. Думаю, нам это удалось.

А далее решительные действия Центрального банка по резкому повышению ключевой ставки привели к росту ставок по вкладам и депозитам. Очень выгодные предложения по вкладам под 21% годовых позволили многим пересмотреть свои взгляды и вновь отнести свои накопления в Сбербанк. В результате в марте во Владимирской области объемы рублевых вкладов увеличились практически в 5 раза к январю 2022 года.

Но и сегодня, после значительного снижения ключевой ставки, интерес к вкладам в Сбере среди жителей Владимира и области остается высоким.

— То есть клиенты продолжают приносить деньги в Сбербанк?

— Люди доверяют нам свои накопления потому, что понимают: вклад в Сбере — это надежно. Они уверены в сохранности своих средств и ценят понятную гарантированную доходность. Сейчас в Сбере существует несколько удобных вариантов: «СберВклад Прайм», вклад «Промо Управляй», накопительный счет.

Это позволяет клиенту выбрать именно тот вклад, который будет лучше всего подходить для решения его финансовых задач с учетом уровня доходности, минимальной суммы вклада, возможности досрочного снятия.

Напряженная экономическая обстановка не помешала нам предлагать новые возможности разным категориям клиентов. Так, в марте Сбер успешно запустил новый продукт для пенсионеров, которые получают пенсию на счет в нашем банке. А это большая часть всех пенсионеров Владимирской области. «Счет Активный возраст» – накопительный счет с надбавкой за зачисление пенсии, который поможет сохранить и накопить сбережения благодаря специальной повышенной ставке.

— Уровень ключевой ставки влияет не только на вклады, но и на кредиты. Как изменяется спрос на кредитные продукты сейчас?

— В своей кредитной политике мы руководствуемся интересами клиента и ищем разумный баланс между его потребностью и объективной способностью обслуживать кредит. Мы видим, что наши клиенты ответственны, просроченная ссудная задолженность остается в пределах нормы. Тем не менее мы готовы поддержать тех, кто столкнулся с трудностями при оплате кредита, и предложить реструктуризацию и кредитные каникулы.

В то же время мы пристально следим за динамикой ключевой ставки и оперативно понижаем ставки по своим кредитным продуктам. Сейчас кредиты вновь стали вполне доступны.

— А как развивается ситуация в ипотечном кредитовании?

— Конечно, в отношении ипотечных кредитов мы тоже наблюдали в эти месяцы значительные изменения: когда вначале ставки поднялись, число кредитов заметно уменьшилось. Но очень быстро включилась государственная поддержка. С начала 2022 года во Владимирской области при поддержке Сбербанка смогли улучшить жилищные условия около 2000 семей. На покупку первичного жилья мы выдали жителям Владимира и области порядка 1,2 млрд рублей. Несмотря на повышение ключевой ставки до 21%, банк принял сложное для себя решение и выдавал кредиты на ранее одобренных условиях. Тем самым банк поддержал сотни клиентов, выполнив свою социальную миссию. Сбер – банк первого выбора!

Только за май процентная ставка по ипотеке снижалась дважды, в целом больше чем на пять пунктов. С 30 мая ставка по базовым ипотечным программам на приобретение готового и строящегося жилья составляет от 10,9% годовых. Неудивительно, что мы видим растущий интерес населения. Учитывая, что действует целая система снижения ставок для разных категорий клиентов, желание граждан получить деньги на жилье растет. Так, для обладателей зарплатных карт Сбера скидка по ипотеке составляет 1%. На сайте Домклик возможно подобрать подходящую квартиру в новостройке и бесплатно забронировать ее, получив скидку по всем ипотечным программам Сбера на ставку 0,3% или 0,5% годовых в зависимости от застройщика.

— Расскажите о новой льготной программе – ипотеке для IT-специалистов.

— Предварительный прием заявок начался 27 апреля, сейчас мы получили больше 20 заявок от работников IT-сферы, которые живут во Владимирской области. Напомню, что получить ипотеку по льготной ставке могут работники 22-44 лет, максимальная сумма кредита составляет девять миллионов рублей, а ставка начинается от 4,7% годовых при электронной регистрации сделки.

Но у нас есть еще одна новая программа от Сбера, уникальная на сегодняшний момент. Это «Ипотека без первоначального взноса». Под залог квартиры можно купить новую квартиру (как в новостройке, так и на вторичном рынке) либо дом и участок. Такое решение позволяет улучшить жилищные условия, не лишаясь уже имеющегося жилья.

— Виталий Александрович, не секрет, что большинство жителей области получают зарплату на карты Сбера. Как удается банку завоевать такую лояльность?

— Клиенты ценят Сбер за надежность и качество обслуживания. За широкую филиальную сеть и возможности нашей экосистемы. Не случайно в мае Сбер получил престижную премию Frank Payroll Awards за продукты в области зарплатных проектов.

У держателей зарплатных карт Сбера есть привилегии: это и более выгодные условия получения кредитов, включая ипотечный, и услуга «Деньги до зарплаты» по низкой ставке. При оплате покупок у партнеров Сбера на карту начисляются бонусы «СберСпасибо».

— Конечно жители крупных городов уже привыкли к безналичной оплате, но сейчас мы все испытываем сложности с платежными сервисами. Какие здесь есть перспективы? Сможет ли SberPay (6+) стать альтернативой западным платежным сервисам?

— SberPay — относительно новый платежный сервис, но в текущих условиях у него огромный потенциал. За полгода оборот SberPay в нашей области вырос на 10% и это не предел. Внедрение сервиса — это улица с двухсторонним движением: чем больше организаций и интернет-магазинов будут предлагать оплату через SberPay, тем чаще им будут пользоваться покупатели. А преимущества сервиса очевидны. SberPay полностью интегрирован с приложением Сбербанк Онлайн: поэтому пользователь не вводит данные своей карты на незнакомом сайте, а лишь подтверждает оплату в своем интернет банке. Таким образом сохраняется конфиденциальность данных и значительно ускоряется сам процесс оплаты.

— А что с мобильным приложением Сбербанк Онлайн (6+)? Мы знаем, что сейчас оно пропало с площадок Google Play и App Store

— Специфика устройств на IOS в том, что устанавливать приложения на них можно только из App Store. Однако банк нашел решение. Мы предлагаем клиентам использовать веб-версию, а для удобства вынести ярлык, ссылающийся на нашу страницу, к себе на экран устройства. При этом приложение, которое было установлено на IOS до введения ограничений, будет работать, как и прежде.

Еще проще тем, кто владеет устройствами на операционной системе Android. Они могут скачать приложение «СберБанк Онлайн» в RuStore, а также на сайте банка.

— Сбер сегодня — не просто банк. Как в новых условиях будет развиваться экосистема компании и чего жителям Владимира ждать от нее в ближайшем будущем?

— Главная миссия нашей экосистемы — делать жизнь удобнее и экономить людям время, чтобы они могли потратить его на то, что действительно важно — собственное развитие, общение с друзьями, заботу о близких.

Безусловно, Сбер продолжит расширять список доступных сервисов. В первую очередь, в сфере электронной коммерции. Наш маркетплейс СберМегаМаркет уверенно набирает популярность среди жителей региона. Здесь представлены 4 500 000 товаров от более чем 8 000 магазинов, включая и владимирских производителей. Ежемесячно к сервису подключается свыше тысячи новых пользователей.

— Виталий Александрович, благодарю за это интервью.

ПАО Сбербанк