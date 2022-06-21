Сбер ответил на вопросы владимирских застройщиков в ходе отраслевой конференции

Сбер принял участие в отраслевой конференции для застройщиков на тему «Многоквартирное строительство: новые вызовы и перспективы», организатором которой выступили Национальное объединение застройщиков жилья, Торгово-промышленная палата Владимирской области и портал ЕРЗ.РФ.

На конференции присутствовали руководители компаний — лидеры строительной отрасли региона, представители ЦБ и ведущих банков Владимирской области, руководители администрации области, города, а также профильного объединения строителей.

В приветственном слове вице-губернатора Владимирской области Герман Елянюшкин охарактеризовал общую ситуацию в строительной отрасли как выжидательную:

«Перед строительной отраслью такие вызовы еще не стояли никогда. Серьезная угроза – падение спроса и платежеспособности населения. Предприняты беспрецедентные меры поддержки со стороны Правительства РФ, поскольку планов по вводу жилья никто не отменял».

Заместитель управляющего Владимирским ГОСБ Тамара Белис ответила на вопросы о динамике ипотеки и текущим подходам к проектному финансированию:

«Сбербанк всегда, особенно в непростые времена, находится на передовой по взаимодействию с населением и бизнесом. Выступая ключевым партнером застройщиков региона, в 2021 году при поддержке Сбера введено 829 тыс. кв. м жилья, профинансировано 3,9 млрд руб. (24 договора). Благодаря ипотечным программам Сбера в том же 2021 году, 9000 семей Владимира и области смогли исполнить мечту о новой квартире и приобрести жилье в новостройках. Отмечу, что в июле клиенты смогут снизить процентную ставку по действующему ипотечному кредиту, полученному в Сбербанке весной 2022 года».

В ходе конференции эксперты IT-компаний Profitbase, Сделка.РФ, Smartis, «Базис Недвижимость» представили свои презентации современных технологий информационного моделирования, рассказали, что такое цифровая ипотека и цифровая регистрация сделок, а также ответили на вопросы как это совершенствует рынок девелопмента.

В завершении конференции состоялось награждение лидеров строительной отрасли Владимирской области – победителей и призеров в номинациях премии ТОП ЖК-2022, крупнейших девелоперов по вводу жилья в 2021 году. Среди награжденных компании «Монострой», «Игротек», «Континент», «Региональная Строительная Компания», «Аскона Инвест», «Новый век», СК «Новый мир плюс».