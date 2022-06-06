Сбер обеспечит защиту данных российских организаций

Заместитель Председателя Правления Сбербанка Станислав Кузнецов продемонстрировал платформу для безопасной трансформации сети BI.ZONE Secure SD-WAN в рамках конференции ЦИПР 3 июня в Нижнем Новгороде.

Решение позволяет в считанные минуты построить сеть в организациях различного размера и обеспечить безопасность передачи данных между филиалами и домашними офисами. Подключение новых филиалов к платформе занимает не более 15 минут. Само устройство легко подключается к центрам мониторинга компаний и помогает предотвращать кибератаки.

BI.ZONE Secure SD-WAN является единственным российским решением данного класса, который входит в реестр отечественного ПО и поддерживает отечественные алгоритмы шифрования. Продукт особенно актуален сегодня в связи с уходом с рынка зарубежных производителей. В решении используются аппаратные платформы российских разработчиков, а также есть модели с поддержкой отечественных процессоров.

Вопрос защиты от кибератак стоит для российских компаний особенно остро — с начала 2022 года количество киберинцидентов в российских компаниях увеличилось в 4 раза. При этом преступники действуют разными методами и с разными целями: от использования DDoS-атак и шифровальщиков с целью получения выкупа за остановку атаки или восстановление до взлома инфраструктуры для кражи данных клиентов и конфиденциальной информации. Однако Сбер, располагая современными многоуровневыми средствами защиты, полностью обеспечивает сохранность своих систем. Экспертиза Сбера в области киберзащиты и соответствующие решения BI.ZONE могут быть особенно полезны для многих российских организаций в текущих реалиях.

Станислав Кузнецов, заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«Когда мы создавали BI.ZONE Secure SD-WAN, мы сразу думали о будущем — использование подобной платформы позволяет в разы сократить затраты на развёртывание и поддержку безопасного соединения, так как одна платформа может заменить несколько традиционных сетевых устройств. Технология была разработана в BI.ZONE в прошлом году, сейчас завершается процесс её сертификации. Мы убеждены, что этот продукт и многие другие наши решения будут крайне полезны российским компаниям, мы полностью готовы к импортозамещению в этой сфере».

Конференция «Цифровая индустрия промышленной России» — самое представительное деловое мероприятие в области цифровой экономики в России. В ходе пленарных заседаний проходит обсуждение современных условий развития цифровых технологий, антикризисные меры поддержки для трансформации ключевых отраслей экономики, обеспечения устойчивости экономического и общественного развития.

ПАО Сбербанк