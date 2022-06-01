Сбер на ЦИПР рассказал о преимуществах цифровой платформы, которая лежит в основе «ГосТех»

На ЦИПР-2022 состоялась сессия «Цифровые платформы государства и бизнеса: проектирование целевого образа отраслей с учётом внедрения ʺГосТехаʺ» с участием вице-президента по технологическому развитию экосистемы Сбербанка Оксаны Смирновой-Крелль и вице-президента по развитию технологической платформы Platform V Сбербанка Андрея Войнова.

В октябре 2020 года Правительством РФ был запущен эксперимент по созданию, переводу и развитию государственных информационных систем и их компонентов на платформе «ГосТех». В рамках эксперимента, курируемого Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, на платформе «ГосТех» четыре ведомства — ФОМС, Росимущество, Минспорт России и ПФР — ведут разработку государственных информационных систем. Работы по созданию и обеспечению функционирования «ГосТеха» выполняются Сбером. В основу «ГосТеха» в рамках эксперимента легла цифровая платформа Сбера — Platform V.

Оксана Смирнова-Крелль в своём выступлении отметила, что опыт и экспертиза Сбера по переходу на Platform V будут способствовать централизованному внедрению и сопровождению перехода государственных информационных систем и их компонентов на единой цифровой платформе «ГосТех».

Оксана Смирнова-Крелль, вице-президент про технологическому развитию экосистемы Сбербанка:

«Сегодня Platform V обеспечивает технологическую независимость Сбера от западных вендоров, успешно заместив решения многих производителей. Использование Platform V с первых дней старта эксперимента позволило сэкономить ресурсы на создание единой платформы с нуля и оперативно приступить к реализации конечных прикладных сервисов ведомств в рамках эксперимента».

Platform V объединяет программные продукты, которые закрывают потребности разработки на всех уровнях архитектуры предприятия: бэкенд и фронтенд, интеграцию, хранение и аналитику данных, — а также предоставляет полный набор инструментов для управления производственным процессом и реализации моделей искусственного интеллекта.

Андрей Войнов в ходе презентации Platform V подчеркнул, что все решения платформы разработаны на основе свободно распространяемого программного обеспечения и усилены критическими доработками, позволяющими соответствовать повышенным требованиям безопасности и надёжности. Разработанные на платформе бизнес-приложения имеют отказоустойчивость до 99,99%, готовы к быстрому масштабированию и высоким нагрузкам.

Андрей Войнов, CEO СберТех, вице-президент по развитию технологической платформы Platform V Сбербанка:

«Platform V позволяет унифицировать и стандартизировать набор технологий, применяемых при создании ПО. Это особенно важно для крупных организаций, в которых существует проблема исторически сложившегося технологического «зоопарка». Отлаженные на огромном IT-ландшафте Сбера технологии Platform V позволяют разработчикам создавать ПО промышленного качества до 7 раз быстрее и снижать совокупную стоимость владения более чем в два раза».

ПАО Сбербанк