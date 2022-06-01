Самый массовый ЕГЭ по русскому языку сдали владимирские выпускники

Более пяти тысяч школьников Владимирской области сдали единый государственный экзамен по русскому языку. Испытание стало самым массовым, в этом году на него выделено два дня — 30 и 31 мая. Свои результаты участники экзамена получат не позднее 17 июня.

Обязательный экзамен

Для проведения ЕГЭ по русскому языку 30 мая в области задействовали 59 пунктов проведения экзаменов (ППЭ), 31 мая — еще 27. Отдельно организовали ППЭ на дому для участников с ограниченными возможностями здоровья. Все пункты были оснащены системами видеонаблюдения, уточняет пресс-служба департамента образования Владимирской области.

Русский язык – один из двух обязательных предметов, а значит, сдают его все, даже те, кто не собирается поступать после школы в вуз.

Продолжительность ЕГЭ по русскому языку – 3,5 часа (210 минут). Экзаменационная работа состоит из двух частей и содержит 27 заданий.

Для получения аттестата необходимо набрать по этому предмету не менее 24 баллов, а для аттестата с отличием — не менее 70 баллов. Результаты ЕГЭ по русскому языку нужны также при поступлении в вуз на любое направление подготовки. Минимальный порог по русскому языку, ниже которого вузы не могут устанавливать проходной балл, составляет 36 баллов.

Результаты экзаменов от 26 мая узнают не позднее 17 июня.

Впереди математика

Напомним, что основной период ЕГЭ в 2022 году проходит с 26 мая по 2 июля. Следующий экзамен состоится 2 июня 2022 года. Выпускники проверят свои знания по математике профильного уровня. 3 июня – по базовой математике.

6 июня в основной период ЕГЭ пройдут экзамены по истории и физике, 9 июня — по обществознанию, 14 июня — по биологии и письменная часть ЕГЭ по иностранным языкам.

На два дня поделили сдачу ЕГЭ по информатике и ИКТ — 20 и 21 июня, а также устную часть ЕГЭ по иностранным языкам — 16 и 17 июня.

С 23 июня по 2 июля в расписании предусмотрены резервные дни для сдачи ЕГЭ по всем предметам. Дополнительный период проведения ЕГЭ пройдет с 5 по 20 сентября.

В этом году ЕГЭ будут сдавать 1628 выпускников школ Владимира. Всего же по области испытания пройдут 5618 юношей и девушек.