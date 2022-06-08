На Семязино много отдыхающих

Самые опасные места для купания во Владимирской области

Жителей региона призывают быть осторожнее
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Главное управление МЧС России по Владимирской области составило рейтинг самых опасных водоёмов для купания в регионе. В преддверии купального сезона полезно с ним ознакомиться. Наиболее рискованное место для отдыха на воде, считают спасатели — река Клязьма. В прошлом году там произошло 11 трагических случаев. Далее в списке — Ока, Пекша и Колпь, сообщила пресс-служба чрезвычайного ведомства.

36 трагедий

Всего же по итогам купального сезона прошлого года во Владимирской области произошло 36 трагических случаев на воде. Количество погибших аналогичное, среди них шесть детей.

Взрослые чаще всего гибли по причине нахождения в воде в состоянии алкогольного опьянения и из-за проблем со здоровьем. Детская гибель стала трагическим следствием недосмотра со стороны взрослых, — уточнили в пресс-службе.

Сотрудники МЧС призывают граждан быть более внимательными на водоёмах.

При опасных ситуациях следует сразу же звонить по номерам 101 и 112.

Пляжи проверяют

Во Владимирской области продолжают мероприятия по подготовке и приёмке мест массового отдыха на воде. В этом году в регионе откроют более сорока пляжей, прошли приёмку и открылись пока менее половины из них.

Жители региона уже активно проводят своё свободное время у водоёмов. Только купаться пока рано. Нижнего предела комфорта +18…+20 градусов вода, по оценкам синоптиков, достигнет лишь к середине месяца.

Спасатели напоминают жителям Владимирской области об основных правилах безопасного поведения на водных объектах: нельзя заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения, при плохом самочувствии и в необорудованных местах. Дети и те, кто не умеет плавать, всегда должны быть под присмотром.

Фото «Призыва»

Автор:
Ефремова Ольга

Ефремова Ольга

Обозреватель

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