Самые опасные места для купания во Владимирской области

Главное управление МЧС России по Владимирской области составило рейтинг самых опасных водоёмов для купания в регионе. В преддверии купального сезона полезно с ним ознакомиться. Наиболее рискованное место для отдыха на воде, считают спасатели — река Клязьма. В прошлом году там произошло 11 трагических случаев. Далее в списке — Ока, Пекша и Колпь, сообщила пресс-служба чрезвычайного ведомства.

36 трагедий

Всего же по итогам купального сезона прошлого года во Владимирской области произошло 36 трагических случаев на воде. Количество погибших аналогичное, среди них шесть детей.

— Взрослые чаще всего гибли по причине нахождения в воде в состоянии алкогольного опьянения и из-за проблем со здоровьем. Детская гибель стала трагическим следствием недосмотра со стороны взрослых, — уточнили в пресс-службе.

Сотрудники МЧС призывают граждан быть более внимательными на водоёмах.

При опасных ситуациях следует сразу же звонить по номерам 101 и 112.

Пляжи проверяют

Во Владимирской области продолжают мероприятия по подготовке и приёмке мест массового отдыха на воде. В этом году в регионе откроют более сорока пляжей, прошли приёмку и открылись пока менее половины из них.

Жители региона уже активно проводят своё свободное время у водоёмов. Только купаться пока рано. Нижнего предела комфорта +18…+20 градусов вода, по оценкам синоптиков, достигнет лишь к середине месяца.

Спасатели напоминают жителям Владимирской области об основных правилах безопасного поведения на водных объектах: нельзя заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения, при плохом самочувствии и в необорудованных местах. Дети и те, кто не умеет плавать, всегда должны быть под присмотром.