Самого сильного жителя владимирского села определили на турнире по силовому экстриму

Самых сильных людей на Земле официально выбирают уже лет 45. Делают это в форме соревнований с известным набором упражнений: жим над головой, удержание веса, бросок бочонка и т.д. Самого сильного владимирского селянина на «Дне поля» в Собинском районе определяли также: и кеги пивные бросали, и груз поднимали, и вес удерживали — всё было. Но плюс к тому — носили воду в коромыслах, сдвигали с места трактора и вообще — демонстрировали богатырскую силушку, как хотели, на радость всем зрителям-аграриям: «Вот, мол, как у нас ещё могут!»

Как у нас могут

А могут у нас как угодно и где угодно: допустим, 23 июня экстрим «Самый сильный на селе» прошёл во Владимирской области, а вслед за этим прокатится ещё по 35 регионам страны. Потому как устраивают его Министерство сельского хозяйства РФ и Федерация силового экстрима России. И не просто так, забавы ради, а для демонстрации всех лучших качеств российского крестьянства.

— Российская земля богата сильными людьми, — сказал, открывая турнир на правах хозяина, глава Собинского района Александр Разов. — И сила русского человека заключается не только в физической подготовке и выносливости, но и в вере, крепости духа, стремлении помочь и защитить.

Почётный участник турнира — бронзовый призёр Паралимпийских игр 2020 года в Токио в пауэрлифтинге Вера Муратова расширила перечень качеств сильных людей. Спорт укрепляет силу воли, даёт ощущение силы жизни, командного духа и взаимовыручки, сказала она.

В отборочном этапе всероссийского проекта принял участие 51 человек.

Предприятия Владимирской области направили на мероприятие 12 команд. Статус самой сильной завоевала команда в составе Евгения Чуева и Елены Морозовой, представляющих одно из предприятий Лакинска. Они выступят за наш регион в финальных соревнованиях, которые пройдут в Москве в сентябре этого года.

Справка. Сельские силачи проходили следующие испытания: «Перенос коромысла», «Подъём бревна», «Становая тяга» и «Метание кег».

Новый рекорд

Ярким событием соревнований во Владимирской области стал новый российский рекорд: профессиональные атлеты Федерации силового экстрима России Иляр Римиханов, Александр Рамазанов и Руслан Рукавишников установили его в буксировке двух тракторов «Беларус» по пересечённой местности. По словам президента Федерации Василия Грищенко, это не удавалось осуществить ещё никому.

Вчера региональный турнир прошёл в Курске, а сегодня, 26 июня, в Челябинске.

Испытать свои силы и стать участниками состязаний могут все желающие старше 18 лет, зарегистрированные (либо работающие/учащиеся) в сельской местности. Турнир «Самый сильный на селе» проходит под девизом: «Дай волю силе и покажи, на что способен!» Записаться на соревнования, стать участником и проверить свои силы, вы можете по этой ссылке.