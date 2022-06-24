С началом лета резко выросла аварийность двухколесного транспорта

Во Владимирской области с приходом благоприятной погоды на дорогах появилось много двухколесных транспортных средств, что сразу же отразилось в дорожных сводках. В числе нарушителей есть и подростки. ГИБДД усилила контроль за соблюдением правил дорожного движения водителями мототранспорта.

Статистика вызывает тревогу

За май-июнь инспекторы ГИБДД оставили на водителей мотоциклов и скутеров около 1200 протоколов об административном правонарушении. С июня выписано 842 штрафа.

Чаще всего в сводках фигурируют Владимир и Гусь-Хрустальный район.

В этом году зарегистрировано73 ДТП с участием мототранспорта. Плюс 40% по сравнению с прошлым годом. В результате аварий 6 человек погибло и еще 89 человек получили травмы различной степени тяжести. По обоим показателям идет рост. Эта статистика вызывает тревогу как у общественности, так и у надзорных ведомств.

— Госавтоинспекция обращает внимание взрослых, что они должны контролировать и пресекать попытки несовершеннолетних самостоятельно управлять транспортом. В дни летних каникул необходимо особенно пристально следить за детьми, исключить возможность их доступа к ключам от автомобилей и мотоциклов, запретить управление скутерами без соответствующего на то права и навыков вождения, — сказали в региональном управлении ГИБДД.

Пострадали дети

Несмотря на то, что мопедом разрешается управлять лицам, достигшим 16-летнего возраста, пройдя курс обучения в соответствующей образовательной организации и получив водительское удостоверение категории «М», взрослые нередко пренебрегают этими правилами и совершают необдуманную покупку, считают в ГИБДД. При этом нередки случаи, когда родители ставятся участниками и свидетелями ДТП, в которые попадают их дети.

— Госавтоинспекция напоминает, что за управление несовершеннолетним водителем (по достижению им возраста 16 лет) мопедом, скутером мотоциклом, автомобилем, не имея права управления, предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере от 5 до 15 тысяч рублей, — уточнили пресс-служба ГИБДД.

За прошлый сезон на территории области 14 человек погибли в ДТП с двухколесным мототранспортом, еще 160 человек были рранены. Самые распространенные виды ДТП с участием мототранспорта – это столкновение, опрокидывание мотоцикла и наезд на препятствие.

Главными причинами таких аварий выступают несоответствие скоростного режима, не предоставление преимущества в движении, а также отсутствие прав на вождение двухколесной техникой.