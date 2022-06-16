«Ростелеком» во Владимире обеспечил трансляцию «Музыкальной экспедиции-2022»

Во Владимирской области завершился традиционный фестиваль классической музыки «Музыкальная экспедиция-2022» (6+). Благодаря «Ростелекому» более ста тысяч зрителей смогли увидеть онлайн-трансляцию гала-концерта на телеканале «Губерния-33». Цифровой провайдер предоставил СМИ защищенный доступ в интернет на скорости до 100 Мбит/с.

«Музыкальная экспедиция» — международный проект, художественным руководителем которого является всемирно известный виолончелист Борис Андрианов. Это фестиваль-путешествие по Владимирской земле, серия концертов ярчайших представителей классической музыки в разных городах, селах, деревнях области. В 2022 году «Музыкальная экспедиция» стала уже девятой по счету. Гастролирующий фестиваль приняли деревня Крутец Александровского района, сёла Кидекша Суздальского района, Клязьминский городок Ковровского района, Нарма Гусь-Хрустального района и город Киржач. Заключительный концерт состоялся на Соборной площади Владимира.

Павел Шатохин, директор филиала ПАО «Ростелеком» во Владимирской и Ивановской областях:

«Финальный концерт “Музыкальной экспедиции” прошел на самом высоком уровне. Мы гордимся, что с помощью наших технологий около ста тысяч человек смогли, пусть и виртуально, стать частью этого грандиозного события. Добавлю, что музыкальный праздник по ТВ жителям региона подарил канал “Губерния-33”, который доступен, в том числе, по подписке на сервисе Wink».

Анастасия Шилова, главный редактор ТРК «Губерния-33»:

«Наш телеканал давно и плодотворно сотрудничает с “Ростелекомом”. Традиционные прямые эфиры крупнейших социальных, культурных и политических событий региона нравятся нашим зрителям. Цифровой провайдер обеспечивает надежную бесперебойную связь, а “Губерния-33” гарантирует высокое качество изображения и звука. Хочу порадовать поклонников классической музыки: на платформе Wink до 18 июня доступна запись выступлений прошедшего фестиваля».

Сейчас в каталоге Wink более 400 каналов, свыше 60 000 бесплатных фильмов и сериалов, а также другого контента: «живые» концерты популярных рок-групп и эстрадных исполнителей, спортивные состязания, обучающие видео, виртуальные экскурсии по музеям мира, спектакли лучших театров. Одной подпиской можно пользоваться на пяти различных устройствах: Smart TV или телевизоре с приставкой, домашнем компьютере или ноутбуке, планшете или смартфоне.

Пользователям медиасервиса доступна функция управления просмотром: эфир можно поставить на паузу, перемотать, записать. Любимый фильм или сериал можно скачать и «взять с собой» в дорогу, наслаждаясь просмотром даже там, где нет интернета. А с помощью услуги «Родительский контроль» легко установить ограничения, чтобы оградить детей от нежелательного контента.

Получить дополнительную информацию, а также оставить заявку на подключение услуг и сервисов компании можно по единому бесплатному номеру 8 800 1000 800 и на сайте «Ростелекома».