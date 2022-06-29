«Ростелеком» модернизировал систему дистанционной записи в колледжи Владимирской области

«Ростелеком» модернизировал автоматизированную информационную систему «Региональный сегмент единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам» подсистемы «Электронный колледж» (АИС «ЭК»)[1]. Теперь подача документов в 35 колледжей Владимирской области осуществляется дистанционно через портал Госуслуг.

АИС «ЭК» имеет централизованную базу данных с предоставлением удаленного доступа для средних профессиональных учебных заведений, а также органов муниципальной власти, осуществляющих управление в сфере образования, и департамента образования региона.

Павел Шатохин, директор филиала ПАО «Ростелеком» во Владимирской и Ивановской областях:

«Удаленная подача документов в ССУЗы – еще один логичный шаг в цифровизации образования. Ранее электронные услуги студентам колледжей Владимирской области были доступны на базе регионального ресурса “БАРС. Образование-Электронный Колледж”. Но этот сервис был направлен на отслеживание учебного процесса: контроль посещаемости студентов, прохождение ими практики, создание календарно-тематических планов. В то время как модернизированная “Ростелекомом” система больше ориентирована на абитуриентов».

Виктория Власенко, начальник информационно-компьютерного отдела департамента образования администрации Владимирской области:

«Началась приемная компания в организации среднего профессионального образования. В этом году на обучение за счет средств бюджета планируется принять 6601 человек на программы среднего профессионального образования, что на 128 больше, чем в 2021 году. Горячая пора работы для приемных комиссии, которые функционируют, порой, без выходных. Теперь подать документы можно дистанционно на сайте Госуслуг без очередей в любое удобное время. Функционал портала значительно расширен: от планирования учебного процесса и расписания для обучающихся до нормативно-справочной информации для родителей и контролирующих органов. Все этапы своего заявления можно проследить в личном кабинете абитуриента».

[1] АИС «ЭК» предназначена для автоматизации и возможности реализации оказания государственных и муниципальных услуг в сфере среднего профессионального образования в электронном виде согласно Распоряжению Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2009 г. №1993-р (в ред. распоряжений Правительства РФ от 07.09.2010 №1506-р, от 28.12.2011 №2415-р).