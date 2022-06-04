Родителей будут пускать в загородные лагеря с QR-кодом 

Завершились проверки двух владимирских загородных лагерей отдыха — «Икар» и «Дружба». Региональное управление Роспотребнадзора, полиция и департамент здравоохранения дали «добро» на открытие первых смен. Все ковидные ограничения сняты. Осталось только одно правило для родителей — навещать детей можно по QR-коду.

Бесплатно или со скидкой

Первая смена в лагере «Дружба» начнется во вторник, 7 июня, в «Икаре» — 10 июня. В этом году оба лагеря планируют принять 2100 детей, по 1050 каждый.

Путевки получат не только юные жители Владимира, но и их сверстники из Донбасса. Причем, семьям переселенцам предоставят места бесплатно.

Работающим родителям из Владимира дают двойную скидку.

Во-первых, такие родители заплатят только 20% от стоимости путевки – 4800 рублей. А потом при оплате путевки картой платежной системы «Мир» через сайт-агрегатор они получат возврат (кэшбэк) в размере 50% от затраченных средств. То есть 2400 рублей вернутся на карту.

Насыщенный отдых

— Уникальное местоположение лагерей в лесу на свежем воздухе позволит укрепить здоровье ребят. Педагогический состав в течение года готовил насыщенную программу на каждую смену, практически весь день у ребят будет расписан по минутам, — заверила пресс-служба администрации города.

В ежедневном расписании — соревнования, кружковая деятельность, мастер-классы, вечерние мероприятия, игры, турниры и концерты. Впрочем, такая насыщенная жизнь будет не только во владимирских лагерях, а и во всех аналогичных учреждениях региона.

Этим летом во Владимирской области будут работать 27 загородных и 346 школьных лагерей. Все смены в центрах отдыха — тематические, направлены на патриотическое воспитание детей. Повсеместно по утрам будет звучать российский гимн, будут поднимать флаг. В течение каждой смены пройдут тематические дни, посвященные дню России, дню российского флага, дню русского языка.