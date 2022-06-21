Реконструкция владимирского драмтеатра теперь видна любому зрителю

Работы по реконструкции Владимирского драматического театра стали видны невооружённым взглядом. Здание зрелищного учреждения огородили, по фасаду и с боков выросли строительные леса, появились другие конструкции и стройматериалы, так что жители и гости города, пересекающие Театральную площадь, не сомневаются — идёт большая стройка.

Внутри и снаружи

Работы на самом деле кипят с марта, но предыдущие месяцы их вели внутри театра, так что сторонний наблюдатель следов этой деятельности не замечал. Теперь рабочие трудятся по всему «фронту».

Снаружи скоро приступят к демонтажу и замене остекления, и тогда огромные непроглядные проёмы фасада подчеркнут масштаб происходящего. Фотографии театра с зияющими пустотами напомнят постапокалиптические картины – впрочем, надо думать, ненадолго.

Внутри здания ремонтники подступили к административной части, так что руководству культурного учреждения скоро придётся покинуть кабинеты и подобрать для службы менее удобные, но более безопасные помещения.

Что касается артистов — скоро они уходят в традиционный летний отпуск, так что шум, гам, пыль и прочие атрибуты стройки творческий процесс не нарушат. Пока, надо полагать. Поскольку по условиям контракта ремонт закончится в конце следующего года – всё ещё впереди.

Общая продолжительность ремонта – 22 месяца.

Впрочем, пока театральный сезон ещё продолжается. Послезавтра, 23 июня, на площадке нового Культурно-выставочного центра ВСМЗ (в Центральном парке) дают спектакль «Руки, которые не нужны» (12+) с Анной Лузгиной и Ариадной Брунер. А 2 июля там же будет музыкальная клоунада «Королевский бутерброд» (0+), причём вход обещают бесплатный.

Крымская компания

Заказчик работ по реконструкции театра — ГБУ ВО «Облстройзаказчик». А вот подрядчик — из Крыма, симферопольская компания ООО «Век». На её сайте написано, что занимается она проектированием, строительством и реставрацией. Работала и на объектах культурного наследия, к которым относится владимирский драмтеатр.

В электронном аукционе симферопольская компания участвовала в единственном числе (ранее состоялись три безуспешные попытки провести торги), поэтому начальную цену — 811 миллионов 380 тысяч 822 рубля 34 копейки – не снизила.

Деньги, впрочем, ей выплатят в процессе выполнения работ согласно графику. Известно, что по смете наиболее затратна система механического оборудования и одежда сцены (театральный занавес, кулисы и т.п.) – на это уйдёт 98 миллионов рублей. Ещё 80 миллионов уйдут на постановочное освещение, и сопоставимую сумму направят на систему 3D-декораций.

Справка. Реконструкция театру потребовалась после пожара. Тот случился в июне 2020 года. Серьезно пострадали фойе, сцена и зрительный зал, а также сгорел уникальный занавес стоимостью девять миллионов рублей.