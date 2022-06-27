Раскормленные голуби воруют цветы с городских клумб 

Владимирская городская служба озеленения едва успевает подсаживать рассаду на клумбы. Наглые голуби, которых так любят кормить горожане, воруют цветы с городских улиц. Но рассады в муниципальных теплицах выращивают в изобилии. В МКУ «Благоустройство» уверяют, что наша даже лучше привозной.

Шалят птицы и дети

С приходом во Владимир жаркой и солнечной погоды городским службам по благоустройству приходится ежедневно поливать цветники, а заодно и обновлять композиции. На днях сальвию и декоративную капусту брассики высадили на клумбе у рояля в сквере на Чайковского.

Закончили оформление 3D цветников на Лыбедской магистрали, Горького, Мира. На магистралях вдоль дорог по Горького и Большой Московской на столбах и арках, а также конструкциях мостов и путепроводов и пешеходных ограждениях повесили кашпо и поставили вазоны с яркими разноцветными петуниями.

— Неоднократно подсаживали новую цветочную рассаду. Голуби постоянно клюют свежие саженцы. Еще дети затаптывают и срывают цветы. Хочется попросить родителей, чтобы они лучше следили за своими детьми и не позволяли им гулять по клумбам, — говорит бригадир звена озеленения МКУ «Благоустройство» Надежда Синтякова. — Приятно, когда жители и гости города Владимира подходят к работникам и благодарят за создаваемую красоту. Туристы говорят, что город у нас красивый, зеленый.

Во Владимире можно полюбоваться на 59 больших цветников.

К середине лета на цветники города высадят более 250 тысяч саженцев цветов. Городские озеленители отобрали 30 с лишним сортов: петуньи, тагетисы (бархатцы), сальвии, виолы, астры, цинии, георгины однолетние. Рассада высажена на 59 основных цветниках и клумбах города Владимира площадью более 6 тысяч квадратных метров.

Лавочки жалко!

На голубей жалуются и другие службы «Благоустройство» и ЦУГД. Те, кто убирают остановки общественного транспорта, лавочки и аллеи городских скверов. Особенно вопиющая ситуация на Театральной площади. Десятки семей с детьми ежедневно кормят хлебными крошками и семечками голубей. Мало того, что скорлупки остаются на плитке, так еще и пометом заляпаны все лавочки.

— Самим же потом приходится стелить пакетики и бумажки, чтобы сесть на лавочки. Отмыть дерево, из которого сделаны лавочки, не так–то просто, — рассуждают городские уборщики.

От них в адрес отдыхающих владимирцев тоже есть просьба. Не бегать босиком по металлическим конструкциям фонтана на Театральной площади и не бросать туда мусор. Во-первых, это травматично, во-вторых, так фонтан может раньше времени закрыться.

В этом году все 12 фонтанов заработали на майские праздники. Специалистам «Владимирводоканала» пришлось основательно прочистить все трубки и решетки водяных конструкций.