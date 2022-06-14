Работу на лето нашли более тысячи владимирских подростков

Владимирские подростки находят работу на время летних каникул. В этом им помогает департамент труда и занятости населения. С начала мая региональные центры занятости трудоустроили более тысячи ребят в возрасте от 14 лет.

Полезный опыт

Подработка в летнее время среди школьников востребована. Для подростков это возможность получить опыт, который пригодится при трудоустройстве уже во взрослой жизни. Работа также занимает свободное время ребят и способствуем профилактике правонарушений, отметил директор департамента труда и занятости населения Владимирской области Андрей Григорьев.

— Несовершеннолетним предлагают вакансии в разных сферах, где не требуется особых навыков. Это может быть озеленение, благоустройство, ремонт школ, облагораживание территории. Также они могут работать на почте, помощниками воспитателей, вожатыми. Программа по содействию занятости несовершеннолетних действует в области не первый год, — уточняет глава ведомства.

Летом школьникам и студентам можно не только отдыхать, но и работать.

Первые заработки

На летний период ребят трудоустраивают официально. При этом режим их работы – сокращённый. До 16 лет несовершеннолетние могут трудиться не более 24 часов в неделю. В возрасте от 16 до 18 лет – не более 35 часов в неделю.

Работодатели выплачивают несовершеннолетнему зарплату в зависимости от отработанного времени, исходя из минимального размера оплаты труда. Плюс к этому при трудоустройстве через кадровые центры «Работа России» всем подросткам центры занятости доплачивают по 2250 рублей.

Документы, необходимые при оформлении на работу:

— паспорт

— справка о приостановлении обучения на летний период;

— книжка трудовая (при наличии);

— документ участника пенсионной системы (СНИЛС), кроме ситуации приема на первое место работы;

— подтверждение воинского учета (для мальчиков);

— разрешение родителя (попечителя), а также органов опеки на трудоустройство ребенка младше 16 лет;

— медицинская справка.