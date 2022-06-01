Рабочих вакансий в три раза больше, чем безработных

Уровень безработицы во Владимирской области за минувшую весну вырос. Сейчас официально безработных около 6-ти тысяч человек. На аналогичный период прошлого года числилось порядка 4-х тысяч. Но и тогда, и сегодня количество вакансий в разы превышает число безработных. Например, в настоящее время на предприятиях и организациях региона свободно свыше 18 тысяч рабочих мест.

— Это чуть меньше, чем было в конце прошлого года. Тогда у нас соотношение было не один к трем, а один к четырем. Но сейчас тоже неплохой показатель. Это говорит о том, что никаких сокращений на предприятиях мы не фиксируем, никто не собирается закрываться, — сообщил на пресс-конференции глава региона Александр Авдеев.

Экономика и занятость

Относительная стабильность в сфере занятости объясняется устойчивым развитием экономики, считает врио губернатора. К началу лета индекс промышленного производства во Владимирской области подрос на 8,6%. Обрабатывающая промышленность дает самый большой прирост — плюс 10%.

— Кто бы что ни говорил и как бы не смеялся над этим, но растут и заработные платы. Плюс 15,7% к уровню прошлого году. Правда, и цены выросли — на 11%. Поэтому президентом принято решение о повышении минимального размера оплаты труда, — уточнил Александр Авдеев.

Во Владимирской области 60% населения заняты трудовой деятельностью. Официально трудоустроены чуть больше половины — 399 тысяч человек.

На сегодня средняя заработная плата в регионе — на уровне 37,4 тысяч рублей.

В областном центре средняя зарплата — 45,3 тысячи рублей.

В областном центе, кстати, отмечают даже рост численности работников по отдельным видам деятельности. Так, за первый квартал в организации по ремонту и монтажу оборудования штат сотрудников увеличился в 3,2 раза, по обработке древесины и производству изделий из дерева и пробки — на 36%.

Помощь работодателям

В то же время для поддержания стабильности в сфере занятости применяется и господдержка. Администрация Владимирской области для сохранения рабочих мест выделила 301 миллион рублей.

— Большая часть этих средств пойдет работодателям на частичную оплату труда при организации общественных работ для безработных и граждан, зарегистрированных в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы. Кроме того — на оплату труда и материально-техническое оснащение рабочих мест при организации временного трудоустройства сотрудников, находящихся под риском увольнения, — пояснили в департаменте труда и занятости области.

В настоящее время на общественных и временных работах задействовано более 200 человек. К концу июля планируется обеспечить временной занятостью не менее 300 работников и привлечь к участию в оплачиваемых общественных работах не менее 300 граждан, ищущих работу или зарегистрированных как безработные.

20 работников, находящихся под риском увольнения, обучат до конца июня.

— Ситуация на областном рынке труда оценивается как контролируемая. Дополнительные меры поддержки помогут снизить негативные последствия трансформации региональной экономики в условиях антироссийских санкций, – отметил директор департамента труда и занятости населения Андрей Григорьев.

Также 103 работодателя из Коврова, Мурома, Гусь-Хрустального, Кольчугино, Александровского и Меленковского районов, по программе субсидирования из средств фонда социального страхования заявили 510 вакансий для трудоустройства отдельных категорий молодых людей в возрасте до 30 лет.