Пункт приема автомобильных покрышек открывается во Владимире

Сегодня, 9 июня, во Владимире начнет работу пункт приема автомобильных шин, утративших свои потребительские свойства. Покрышки будут принимать в доме № 230 на улице Добросельской. Сдавать их бесплатно смогут как организации, так и простые горожане. Собранные автопокрышки увезут на переработку в Московскую область.

Соглашение о сотрудничестве

Собранные и вывезенные автопокрышки переработают на заводе в Дмитровском районе Московской области в резиновую крошку, которая используется при производстве покрытий для детских и спортивных площадок.

Открытие централизованного сбора отработанных автомобильных покрышек для их вторичной переработки стало возможным благодаря подписанию с ООО «Дмитровский завод РТИ» соглашения о сотрудничестве и взаимодействие в сфере обращения с отходами, уточняют в мэрии. Сейчас завод помогает утилизировать отходы более чем в 25 регионах страны.

Помимо сбора шин запланированы мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок автопокрышек.

Улучшить экологию

В мэрии рассчитывают, что сотрудничество с перерабатывающим заводом позволит улучшить городскую экологию.

Согласно действующему законодательству выбрасывать автопокрышки запрещено. Резина в естественных условиях разлагается 120-140 лет. Отработанные покрышки относятся к 4-му классу опасности. Их необходимо удалять с улиц и дворов города.

Срок разложения шин — более века.

Благоустраивать придомовые территории с помощью отработанных шин также нельзя. В качестве наказания предусмотрены штрафы: для граждан в размере от 800 до 4 тысяч рублей, для должностных лиц — от 3 тысяч до 20 тысяч рублей, для юридических лиц — от 10 тысяч до 50 тысяч рублей.